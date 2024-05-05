Кредиторы потребуют с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года

Частные кредиторы Украины прежде согласовали кредитные каникулы, рассчитывая на завершение конфликта к 2024-му, но теперь требуют возобновить выплаты на $500 млн годовых. США опасаются, что помощь Киеву окажется у заемщиков

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

После начала на Украине полномасштабного конфликта иностранные кредиторы позволили ей приостановить выплаты по госдолгу, теперь группа держателей облигаций намерена надавить на Киев, чтобы снова получать проценты уже в 2025 году. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В группу держателей облигаций входят такие компании как BlackRock и Pimco, всего на их долю приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Компании сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Киевом.

По замыслу кредиторов, Украина, только что начавшая получать помощь от США на $60,6 млрд, могла бы заключить сделку с возобновлением выплат в обмен на прощение значительной части непогашенного долга. Они рассчитывают получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей. Некоторые держатели облигаций уже обсудили эти планы с руководством Украины. Киев намерен привлечь к работе власти США и других стран.

Однако США и их союзники обеспокоены, что деньги, выделенные на помощь Украине, окажутся у держателей облигаций, если Украины снова станет обслуживать долг в каком-либо формате. Эти страны предоставили Украине долговые каникулы до 2027 годы примерно на $4 млрд и опасаются, что держатели облигаций начнут взыскивать проценты до этого срока.

Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт в августе — после истечения срока действия долговых каникул для держателей облигаций, пишет WSJ. Издание поясняет, что это негативно отразится на ее репутации среди инвесторов и осложнит попытки привлечь дополнительные займы.

Держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для Украины, полагая, что к этому времени конфликт уже завершится, пишет газета. Несмотря на затягивание ситуации, они заявляют, что оптимистично настроены в отношении стабилизации финансового положения Украины: Киев получил необходимую помощь от США и Европы, увеличил в апреле свои валютные резервы до рекордно высокого уровня, а украинский Центробанк изучает возможность отменить контроль за движением капитала в этом году.

Некоторые кредиторы предложили использовать для выплат замороженные российские активы в Европе и США для частичного погашения задолженностей, МВФ и несколько стран G7 пока не поддерживают эту идею. Однако они выразили готовность поддержать план, при котором Украина до 2027 года будет обязана выплачивать меньшие суммы — по ставкам значительно ниже рыночных. Источники WSJ отметили, что Киев не хотел бы до этого срока возобновлять выплаты по госдолгу на обычных условиях.

Российские власти резко критически относятся к предложениям по любому использованию средств Центробанка, заблокированных в западных странах в рамках международных санкций. В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств».

Опрошенные Reuters экономисты и юристы предположили, что если активы действительно будут конфискованы, Россия в ответ может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа «С»