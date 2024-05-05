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Общество ,  
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Почти все россияне поддержали запрет на рекламные звонки

Superjob: девять из десяти россиян поддержали запрет на рекламные звонки

Большинство россиян выступили за запрет на рекламные звонки, за такую меру выступили 88% граждан, следует из опроса, проведенного Superjob (есть в распоряжении у РБК). В исследовании участвовали 1600 россиян.

Опрос провели в связи с разработкой законопроекта от Минцифры, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже можно сделать вывод о том, что мера востребована россиянами.

Активнее за продвижение ограничения выступают россияне старше 45 лет: среди опрошенных этой возрастной категории 90% ответили положительно. Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб.

Против запрета рекламных прозвонов выступили менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы колл-центров и маркетологи. Общая доля противников меры составила всего 5% от числа всех опрошенных.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект по запрету массовых спам-звонков, в том числе роботизированных. Министр уточнил, что подавляющее число операторов уже подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с такими звонками — «Антифрод».

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