Почти все россияне поддержали запрет на рекламные звонки
Большинство россиян выступили за запрет на рекламные звонки, за такую меру выступили 88% граждан, следует из опроса, проведенного Superjob (есть в распоряжении у РБК). В исследовании участвовали 1600 россиян.
Опрос провели в связи с разработкой законопроекта от Минцифры, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже можно сделать вывод о том, что мера востребована россиянами.
Активнее за продвижение ограничения выступают россияне старше 45 лет: среди опрошенных этой возрастной категории 90% ответили положительно. Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб.
Против запрета рекламных прозвонов выступили менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы колл-центров и маркетологи. Общая доля противников меры составила всего 5% от числа всех опрошенных.
В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект по запрету массовых спам-звонков, в том числе роботизированных. Министр уточнил, что подавляющее число операторов уже подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с такими звонками — «Антифрод».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России