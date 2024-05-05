Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS

В Финском заливе начались сбои в работе GPS, МИД Финляндии обвинил в помехах Россию, сообщает газета Yle.

По словам министра иностранных дел страны Элины Валтонен, которые приводит Yle, «масштабы помех GPS» стали больше с начала военной операции России на Украине. Валтонен отметила, что сами сбои во многом «изменили свою форму».

Пилоты сообщили о сотнях помех GPS, влияющих на воздушное движение в Финляндии, в частности, в Финском заливе, за год. По мнению Валтонен, помехи могут повлиять в том числе на гражданскую авиацию, хотя сейчас у граждан нет поводов для беспокойства — в МИДе заверили, сто ситуация находится под контролем властей.

Валтонен отметила, что неизвестно, является ли создание помех со стороны России преднамеренной деятельностью или нет. Она добавила, что Москва пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру от Киева. России принадлежат базы радиоэлектронной борьбы в Финском заливе и Балтийском море — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Финский залив находится в восточной части Балтийского моря, он омывает берега Финляндии, России и Эстонии.

27 апреля летевший из Хельсинки самолет авиакомпании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS. Об учащении помех в работе навигатора рассказал менеджер по связям с общественностью Эстонской аэронавигационной службы Лотте-Трийн Наруск.

Спустя три дня главы МИД трех прибалтийских стран — Эстонии, Литвы и Латвии — обвинили Россию в подавлении работы GPS, что мешает авиации в районе Балтийского моря.