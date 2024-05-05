Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS
В Финском заливе начались сбои в работе GPS, МИД Финляндии обвинил в помехах Россию, сообщает газета Yle.
По словам министра иностранных дел страны Элины Валтонен, которые приводит Yle, «масштабы помех GPS» стали больше с начала военной операции России на Украине. Валтонен отметила, что сами сбои во многом «изменили свою форму».
Пилоты сообщили о сотнях помех GPS, влияющих на воздушное движение в Финляндии, в частности, в Финском заливе, за год. По мнению Валтонен, помехи могут повлиять в том числе на гражданскую авиацию, хотя сейчас у граждан нет поводов для беспокойства — в МИДе заверили, сто ситуация находится под контролем властей.
Валтонен отметила, что неизвестно, является ли создание помех со стороны России преднамеренной деятельностью или нет. Она добавила, что Москва пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру от Киева. России принадлежат базы радиоэлектронной борьбы в Финском заливе и Балтийском море — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Финский залив находится в восточной части Балтийского моря, он омывает берега Финляндии, России и Эстонии.
27 апреля летевший из Хельсинки самолет авиакомпании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS. Об учащении помех в работе навигатора рассказал менеджер по связям с общественностью Эстонской аэронавигационной службы Лотте-Трийн Наруск.
Спустя три дня главы МИД трех прибалтийских стран — Эстонии, Литвы и Латвии — обвинили Россию в подавлении работы GPS, что мешает авиации в районе Балтийского моря.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России