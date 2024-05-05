Захарова пообещала ответ на враждебные действия стран Балтии

Россия ответит на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сказала она.

Захарова отметила, что принятые Москвой ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные российские порты, «крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран».

Представитель российского МИД добавила, что Кремль продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии. Разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным в связи с тем, что в Прибалтике проживает много русскоязычных людей.

В середине марта МИД запретил въезд в Россию 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В стоп-лист попали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие высокопоставленные члены правительств прибалтийских стран.

Запрет на въезд в МИДе назвали ответом на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к России. В частности, прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.