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Война санкций ,  
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Захарова пообещала ответ на враждебные действия стран Балтии

Захарова: Россия ответит на враждебные действия стран Балтии
Сюжет
Война санкций

Россия ответит на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сказала она.

Захарова отметила, что принятые Москвой ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные российские порты, «крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран».

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Представитель российского МИД добавила, что Кремль продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии. Разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным в связи с тем, что в Прибалтике проживает много русскоязычных людей. 

В середине марта МИД запретил въезд в Россию 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В стоп-лист попали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие высокопоставленные члены правительств прибалтийских стран.

Запрет на въезд в МИДе назвали ответом на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к России. В частности, прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Эстония Литва Латвия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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