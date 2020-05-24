Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В России зафиксировали минимум заразившихся с начала мая, российские дипломаты и ВЦИОМ раскритиковали Bloomberg за данные о рейтинге Путина, захват заложников в отделении Альфа-банка в Москве; главное за выходные — в подборке РБК

В России минимум заразившихся за сутки с начала мая при антирекорде по смертям от COVID-19

В воскресенье оперативный штаб опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие сутки в стране выявили наименьшее число новых заразившихся коронавирусом с начала мая. В то же время смертность от COVID-19 в стране выросла.

Оперативный штаб в воскресенье объявил, что зарегистрировал 8599 случаев заболевания. Прошлый минимальный показатель по приросту заразившихся составил 7933 человек, эти данные были обнародованы 1 мая.

В то же время смертность от COVID-19 в стране выросла. За последние сутки в России умерли 153 заразившихся коронавирусом, и это новый антирекорд по количеству летальных исходов в стране за день. До этого наибольшее число смертей за сутки от коронавируса в России зарегистрировали 22 мая, тогда в стране скончались 150 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России заразились 344,4 тыс. человек, из них продолжают лечиться 227,6 тыс. Умерли 3541 заразившихся, выздоровели 113,2 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. По числу случаев заражения Россия занимает третье место в мире, уступая Бразилии (347,3 тыс.) и США (1,6 млн). По количеству смертей от COVID-19 страна находится на 17-м месте, по информации Университета Джонса Хопкинса.

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка в Москве

Днем 23 мая мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу в Москве. В это время в здании были шесть человек — четыре сотрудника, уборщица и клиент. Большая часть людей смогли выйти, источник РБК сообщал, что в отделении вместе с злоумышленником остался один человек.