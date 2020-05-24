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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

В России зафиксировали минимум заразившихся с начала мая, российские дипломаты и ВЦИОМ раскритиковали Bloomberg за данные о рейтинге Путина, захват заложников в отделении Альфа-банка в Москве; главное за выходные — в подборке РБК

В России минимум заразившихся за сутки с начала мая при антирекорде по смертям от COVID-19

В воскресенье оперативный штаб опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие сутки в стране выявили наименьшее число новых заразившихся коронавирусом с начала мая. В то же время смертность от COVID-19 в стране выросла.

  • Оперативный штаб в воскресенье объявил, что зарегистрировал 8599 случаев заболевания. Прошлый минимальный показатель по приросту заразившихся составил 7933 человек, эти данные были обнародованы 1 мая.
  • В то же время смертность от COVID-19 в стране выросла. За последние сутки в России умерли 153 заразившихся коронавирусом, и это новый антирекорд по количеству летальных исходов в стране за день. До этого наибольшее число смертей за сутки от коронавируса в России зарегистрировали 22 мая, тогда в стране скончались 150 пациентов с COVID-19.
  • Всего с начала эпидемии в России заразились 344,4 тыс. человек, из них продолжают лечиться 227,6 тыс. Умерли 3541 заразившихся, выздоровели 113,2 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. По числу случаев заражения Россия занимает третье место в мире, уступая Бразилии (347,3 тыс.) и США (1,6 млн). По количеству смертей от COVID-19 страна находится на 17-м месте, по информации Университета Джонса Хопкинса.

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка в Москве

Днем 23 мая мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном валу в Москве. В это время в здании были шесть человек — четыре сотрудника, уборщица и клиент. Большая часть людей смогли выйти, источник РБК сообщал, что в отделении вместе с злоумышленником остался один человек.

  • Мужчина заявил, что здание заминировано. Как рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов, требования захватчика были непонятными и неадекватными. Источник РБК сообщал, что он требовал увидеть телеведущую Ольгу Бузову.
  • Напавшего на отделение задержали, никто не пострадал. СК завел уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника). В ходе допроса мужчина признал вину. На вопрос следователей о том, с какой целью он пришел в банк, задержанный заявил, что «хотел узнать правду».
  • По данным источника РБК, задержанного зовут Алексей Барышников, ему до 30 лет, он является зоозащитником. В столичном управлении МВД сообщили, что он приехал в Москву из другого региона России. По данным информагентств, у мужчины есть судимость за грабеж и угон и задолженность в размере 1,8 млн руб.

Дипломаты потребовали от Bloomberg извинений за публикацию данных о рейтинге Путина

Посольство России призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором были приведены данные о рейтинге президента Владимира Путина. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что агентство неверно интерпретировало данные.

  • В материале агентства речь шла о том, что в апреле рейтинг Путина опустился до 27%, авторы статьи связали это с «усилением кризиса в связи с коронавирусом».
  • В посольстве России в США заявили об «устойчивом впечатлении», что «статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России».
  • «Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — сказал Федоров.
  • Год назад социологический центр поменял методику определения доверия к политикам, дополнив методику замеров: респондентам стали задавать прямой вопрос о доверии к тому или иному политику (до этого россияне сами называли социологам политика или политиков, которым доверяют). Показатель доверия Путину на уровне 27% действительно зафиксирован ВЦИОМом по состоянию на апрель 2020 года. Это данные из опроса, проводимого по старой методике. По новой методике о доверии Путину 17 мая заявили 67,9% опрошенных.

США объявили грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России

Бюро по международным связям с общественностью Госдепа разместило соответствующую заявку на платформе grants.gov. Сумма гранта составляет $250 тыс., ведомство предложило выделить ее организации с опытом «в противодействии российской дезинформации».

  • Посольство России в США раскритиковало инициативу Госдепа, отметив, что в период пандемии коронавируса Вашингтон направил усилия «на поиск внешнего врага». Дипломаты предложили направить $250 тыс. на помощь нуждающимся странам, добавив, что «от русофобии отмыть руки нельзя».
  • Издания The New York Times и Financial Times ранее опубликовали материалы, в которых говорилось, что реальное количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России превышает официальную статистику.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на это заявила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Российские посольства в США и Великобритании потребовали от газет опровергнуть статьи, а Роскомнадзор начал проверять их по закону о фейках.
Авторы: Виктория Полякова, Наталия Анисимова, Андрей Гатинский
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