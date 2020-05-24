Пандемия коронавируса , 24 мая, 10:43
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В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в стране с начала пандемии заразился 344 481 человек.
Материал дополняется.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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