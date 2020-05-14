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РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках

В статьях обоих изданий говорилось о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой»
Фото: Ramin Talaie / Getty Images
Фото: Ramin Talaie / Getty Images

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) совместно с представителями других «заинтересованных органов государственной власти» начали изучение публикаций в газетах New York Times (NYT) и Financial Times (FT). Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РБК.

В ведомстве пояснили, что речь идет об опубликованных в NYT и FT статьях «A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths» («Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1,7 тыс. смертельных случаев больше») и «Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure» («Число погибших от COVID россиян может быть на 70% выше официального показателя»).

Изучение статей ведется в рамках реализации ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья содержит нормы, направленные на противодействие распространению под видом достоверных сообщений недостоверной общественно значимой информации, которая в том числе создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

В соответствии с этой статьей Роскомнадзор может потребовать от операторов связи ограничить доступ к сайтам FT и NYT.

12 мая газета Financial Times сообщила, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти. По данным издания, в апреле 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет, при этом COVID-19, согласно официальным данным, стала причиной смерти только в 629 случаях из этого количества.

Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В свою очередь, NYT в начале этой недели опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего о том, что около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса в Москве не было зарегистрировано, а в других российских регионах незарегистрированными остались порядка 80% случаев.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую попросили прокомментировать статью в FT, заявила, что власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой», в том числе и отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

МИД России назвал материалы FT и NYT антироссийскими спекуляциями. Претензии к публикациям возникли и у комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России, а депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал сообщения о занижении данных о смертности от COVID-19 «непрофессиональным хайпом».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Роскомнадзор, The Financial Times, New York Times
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Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
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Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
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