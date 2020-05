РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках

В статьях обоих изданий говорилось о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой»

Фото: Ramin Talaie / Getty Images

Эксперты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) совместно с представителями других «заинтересованных органов государственной власти» начали изучение публикаций в газетах New York Times (NYT) и Financial Times (FT). Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РБК.

В ведомстве пояснили, что речь идет об опубликованных в NYT и FT статьях «A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths» («Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1,7 тыс. смертельных случаев больше») и «Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure» («Число погибших от COVID россиян может быть на 70% выше официального показателя»).

Изучение статей ведется в рамках реализации ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья содержит нормы, направленные на противодействие распространению под видом достоверных сообщений недостоверной общественно значимой информации, которая в том числе создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

В соответствии с этой статьей Роскомнадзор может потребовать от операторов связи ограничить доступ к сайтам FT и NYT.