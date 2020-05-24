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Политика ,  
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Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина

Дипломаты обратили внимание на материал агентства, в котором со ссылкой на ВЦИОМ говорится о снижении рейтинга российского президента до 27% в апреле, и призвали разместить реальные показатели, приведенные социологами — 67,9%
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посольство России призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором были приведены данные о рейтинге президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Поводом стала статья агентства от 21 мая. В материале был опубликован график, основанный на данных ВЦИОМ. Из графика следовало, что в апреле рейтинг Путина опустился на 27%, агентство связало это с «усилением кризиса в связи с коронавирусом». Bloomberg также отметил, что в графике приведены данные о доле россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому доверяют.

Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России, — заявили дипломаты. — На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента В.В.Путина».

Посольство обвинило Bloomberg в неуважении к читателям и публикации дезинформации, и призвало агентство разместить реальные показатели, проявив «профессионализм и объективность». Дипломаты также привели ссылку на рейтинг ВЦИОМ «Доверие политикам», согласно которому рейтинг российского президента в апреле составил 67,9%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя материал Bloomberg, заявил, что в течение последнего месяца позитивная оценка работы Путина на посту президента составила 61-63%, а уровень доверия — 67-68%. Текущую работу российского лидера ВЦИОМ измеряет именно этими двумя показателями, сообщил Федоров «РИА Новости». Что касается электорального рейтинга, центр публиковал его в последний раз в 2018 году. «Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», — уточнил он.

Bloomberg исправил материал после заявления российского посольства
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские дипломаты не впервые требуют извинений от Bloomberg. 19 мая посольство обратило внимание на статью агентства, в которой утверждалось, что российская система здравоохранения оказалась не готова к эпидемии коронавируса из-за плохого финансирования, незавершенных постсоветских реформ и необеспеченности медикаментами и оборудованием. В материале был приведены статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако, как сообщили в посольстве, автор публикации поменял их местами. После этого агентство внесло правку в статью.

До этого агентство несколько раз изменило заголовок другой статьи, в которой сравнивалась смертность от COVID-19 в России со смертностью в других странах. Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», но после критики с российской стороны агентство озаглавило его «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: посольство, рейтинг, Владимир Путин, Bloomberg
Материалы по теме
Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19
Политика
Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России
Общество
Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России
Общество
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