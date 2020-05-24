Посольство потребовало от Bloomberg извинений за данные о рейтинге Путина

Дипломаты обратили внимание на материал агентства, в котором со ссылкой на ВЦИОМ говорится о снижении рейтинга российского президента до 27% в апреле, и призвали разместить реальные показатели, приведенные социологами — 67,9%

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посольство России призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором были приведены данные о рейтинге президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Поводом стала статья агентства от 21 мая. В материале был опубликован график, основанный на данных ВЦИОМ. Из графика следовало, что в апреле рейтинг Путина опустился на 27%, агентство связало это с «усилением кризиса в связи с коронавирусом». Bloomberg также отметил, что в графике приведены данные о доле россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому доверяют.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России, — заявили дипломаты. — На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента В.В.Путина».

Посольство обвинило Bloomberg в неуважении к читателям и публикации дезинформации, и призвало агентство разместить реальные показатели, проявив «профессионализм и объективность». Дипломаты также привели ссылку на рейтинг ВЦИОМ «Доверие политикам», согласно которому рейтинг российского президента в апреле составил 67,9%.