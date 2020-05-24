ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина

В ВЦИОМе заявили, что Bloomberg неверно интерпретировал данные центра. Ранее издание опубликовало статью, в которой указало со ссылкой на ВЦИОМ, что рейтинг доверия Путину составляет 27%

Валерий Федоров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Агентство Bloomberg неверно интерпретировало данные ВЦИОМ об уровне доверия президенту Путину, это результат «глупости или ангажированности», сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с ТАСС. Федоров прокомментировал публикацию Bloomberg, где агентство указало рейтинг доверия президенту на уровне 27% на основе данных ВЦИОМ.

Он отметил, что агентство не связывалось с центром. У ВЦИОМа есть сайт, на который заходят «сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет», продолжил он.

«Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — сказал Федоров.

Материал агентства был опубликован 21 мая. В нем Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что в течение нескольких недель Путин может объявить о голосовании по поправкам в Конституцию, которые позволят ему «обнулить» предыдущие президентские сроки. В статье говорится, что президент намерен провести голосование как можно быстрее, поскольку его рейтинг одобрения падает на фоне пандемии коронавируса. РБК ранее сообщал, что один из сценариев — провести голосование 24 июня и в этот же день — парад Победы. Материал Bloomberg проиллюстрирован графиком, основанным на данных ВЦИОМа, на котором рейтинг президента в апреле был указан на уровне 27%.

Год назад социологический центр поменял методику определения доверия к политикам, дополнив методику замеров: респондентам стали задавать прямой вопрос о доверии к тому или иному политику (до этого россияне сами называли социологам политика или политиков, которым доверяют). По новой методике о доверии Путину тогда заявили более 70% респондентов.