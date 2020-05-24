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ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина

В ВЦИОМе заявили, что Bloomberg неверно интерпретировал данные центра. Ранее издание опубликовало статью, в которой указало со ссылкой на ВЦИОМ, что рейтинг доверия Путину составляет 27%
Валерий Федоров
Валерий Федоров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Агентство Bloomberg неверно интерпретировало данные ВЦИОМ об уровне доверия президенту Путину, это результат «глупости или ангажированности», сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с ТАСС. Федоров прокомментировал публикацию Bloomberg, где агентство указало рейтинг доверия президенту на уровне 27% на основе данных ВЦИОМ.

Он отметил, что агентство не связывалось с центром. У ВЦИОМа есть сайт, на который заходят «сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет», продолжил он.

«Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — сказал Федоров.

Материал агентства был опубликован 21 мая. В нем Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что в течение нескольких недель Путин может объявить о голосовании по поправкам в Конституцию, которые позволят ему «обнулить» предыдущие президентские сроки. В статье говорится, что президент намерен провести голосование как можно быстрее, поскольку его рейтинг одобрения падает на фоне пандемии коронавируса. РБК ранее сообщал, что один из сценариев — провести голосование 24 июня и в этот же день — парад Победы. Материал Bloomberg проиллюстрирован графиком, основанным на данных ВЦИОМа, на котором рейтинг президента в апреле был указан на уровне 27%.

Год назад социологический центр поменял методику определения доверия к политикам, дополнив методику замеров: респондентам стали задавать прямой вопрос о доверии к тому или иному политику (до этого россияне сами называли социологам политика или политиков, которым доверяют). По новой методике о доверии Путину тогда заявили более 70% респондентов.

Федоров объяснял добавление нового опроса тем, что раньше социологи «ограничивались предельно общим, неперсонализированным» вопросом о доверии к политикам. Это, по его словам, мешало высказать свое мнение тем, кто не слишком интересуется актуальной политикой. Картина общественных настроений, рассчитанная по новой методике, «станет не только более объемной, но и более понятной нашей аудитории и журналистскому сообществу», пояснил социолог.

Помимо методологии, изменилась и частота публикации результатов. Итоги опроса с открытым вопросом ВЦИОМ стал выкладывать ежемесячно, а опроса по новой формуле — раз в неделю.

Показатель доверия Путину на уровне 27% действительно зафиксирован ВЦИОМом по состоянию на апрель 2020 года. Это данные из опроса, проводимого по старой методике. По новой методике о доверии Путину 17 мая заявили 67,9% опрошенных.

Ранее в разговоре с «РИА Новости» Федоров сообщил, что в течение последнего месяца уровень доверия Путину колебался в диапазоне 67–68%. Он также отметил, что электоральный рейтинг, то есть оценка готовности граждан голосовать за того или иного политика, последний раз публиковался в 2018 году.

ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента
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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Посольство России в США назвало график из материала Bloomberg фейковым, а его публикацию — махинацией. «Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России. На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента В. В. Путина», — заявили в посольстве.

Дипломаты призвали агентство опубликовать реальные данные об уровне доверия президенту и прикрепили ссылку на соответствующее исследование ВЦИОМа (где у Путина более 67%).

Автор: Мария Лисицына
Теги: рейтинг доверия, ВЦИОМ, Владимир Путин, Bloomberg
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