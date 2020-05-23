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Неизвестный захватил заложников в отделении банка в центре Моосквы

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

В одном из отделений банка в Москве неизвестный удерживает несколько заложников, сообщает информированный источник «Интерфакса».
Такая же информация появилась и у Telegram-канала Mash.

«В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников», — сообщил источник «Интерфакса».

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что столичные полицейские проверяют информацию о захвате заложников в отделении «Альфа-банка», расположенном в центре Москвы. «На службу «02» поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации», — сказал собеседник агентства. По данным агентства, на место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Издание Baza сообщало, что здание захватил мужчина, одетый в костюм Delivery Club, с рюкзаком за спиной, из которого торчат провода. По словам очевидцев, у него в руках кнопка и он утверждает, что имеет при себе бомбу.

«РИА Новости» сообщают, что в настоящий момент правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

По данным Mash, 20-летняя сотрудница банка позвонила в полицию и сообщила о захвате. На место едут экстренные службы.

«РИА Новости» сообщили, что захваченное здание находится по адреса Земляной вал, 41. На картах города это здание отмечено как отделение «Альфа-банка».

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: заложники
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