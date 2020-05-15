Посольства потребовали от NYT и FT опровергнуть статьи о COVID в России

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Российский посол в США Анатолий Антонов передал главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть материал, в котором говорилось о занижение данных о смертности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

Аналогичное требование от посольства России в Великобритании получила и редакция Financial Times, сообщил агентству посол Андрей Келин. Дипломат рассказал, что обсудил ситуацию с главредом газеты Рулой Халаф и заявил ей о необходимости опровергнуть материалы издания, поскольку они «не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом».

По словам дипломата, главред FT объяснила ему методику, которую применяла газета при составлении материала, «но это не меняет ситуации». «Мне кажется, она восприняла это с пониманием, у нас будут еще разговоры», — добавил Келин.

12 мая издание опубликовало статью, в которой говорилось, что число смертей от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальных статистических данных. Издание писало, что в Москве и Санкт-Петербурге общий показатель смертности за апрель 2020-го возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом за этот же месяц за предыдущие пять лет. Газета отмечала, что, согласно официальным данным, в апреле из-за COVID скончались 629 человек, а 1444 случая смерти, которые превысили норму, «остались неучтенными».