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Посольства потребовали от NYT и FT опровергнуть статьи о COVID в России

Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Российский посол в США Анатолий Антонов передал главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть материал, в котором говорилось о занижение данных о смертности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

Аналогичное требование от посольства России в Великобритании получила и редакция Financial Times, сообщил агентству посол Андрей Келин. Дипломат рассказал, что обсудил ситуацию с главредом газеты Рулой Халаф и заявил ей о необходимости опровергнуть материалы издания, поскольку они «не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом».

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Фото: Ramin Talaie / Getty Images

По словам дипломата, главред FT объяснила ему методику, которую применяла газета при составлении материала, «но это не меняет ситуации». «Мне кажется, она восприняла это с пониманием, у нас будут еще разговоры», — добавил Келин.

12 мая издание опубликовало статью, в которой говорилось, что число смертей от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальных статистических данных. Издание писало, что в Москве и Санкт-Петербурге общий показатель смертности за апрель 2020-го возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом за этот же месяц за предыдущие пять лет. Газета отмечала, что, согласно официальным данным, в апреле из-за COVID скончались 629 человек, а 1444 случая смерти, которые превысили норму, «остались неучтенными».

Через несколько дней NYT выпустила аналогичный материал, где утверждалось, что число смертей от коронавируса в столице и других регионах может превышать официальные данные. Издание ссылалось в том числе на независимого демографа Алексея Ракши, который заявил, что в Москве не зарегистрировали около 70% случаев летальных исходов из-за COVID-19, а в других городах России — около 80%.

NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя данные FT, заявила, что власти никогда не манипулировали официальной статистикой. Об этом также сообщил столичный департамент здравоохранения. 13 мая комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России решила попросить МИД лишить аккредитации журналистов FT и NYT, однако официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что министерство не будет этого делать. По словам Захаровой, лишение аккредитаций и высылка журналистов являются крайними и «репрессивными» мерами и «не нашим методом».

Материалами изданий заинтересовался Роскомнадзор, который начал изучать статьи на соответствие российскому законодательству о противодействии распространению недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Посольство России в Великобритании, посольство России в США
Материалы по теме
Госдума попросит лишить аккредитации FT и NYT за статьи о COVID в России
Политика
Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
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