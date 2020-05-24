В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

24 мая в России зафиксировали 153 случая новых смертей от коронавируса. Это наибольшее число умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях. Общее количество жертв COVID-19 в России превысило 3,5 тыс.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 153 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб.

По состоянию на 24 мая общее количество жертв COVID-19 с начала распространения эпидемии достигло 3541. Почти 2 тыс. смертельных случаев приходится на Москву, еще 329 — на Московскую область. Третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, где умерли 133 человека с подтвержденным коронавирусом, а четвертое — Дагестан (84 человека).

Общее число случаев заражения в России выросло до 344,4 тыс. человек. За минувшие сутки зарегистрировали 8,5 тыс. новых заразившихся.

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.