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Пандемия коронавируса ,  
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США объявили грант на разоблачение «дезинформации здравоохранения» России

Фото: Терещенко Михаил / РИА Новости
Фото: Терещенко Михаил / РИА Новости

Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Заявка размещена на сайте grants.gov (эту платформу для участия в конкурсах используют правительственные учреждения, в частности, Минюст США).

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму по гранту для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Проходить конкурс будет только в один этап.

Российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа. «Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства.

Запись в facebook пользователя RusEmbUSA

Представители России в США утверждают, что «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности». «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — говорится в сообщении посольства.

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

Ранее газета Financial Times сообщала о том, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Подобный материал опубликовала и The New York Times.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о данных FT, говорила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Она указывала, что в России уровень летальности от COVID-19 в среднем в 7,6 раза ниже, чем в других странах.

Материал дополняется.

Авторы: Евгений Пудовкин, Гаяна Демурина
Теги: США, Госдеп, коронавирус, статистика
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