США объявили грант на разоблачение «дезинформации здравоохранения» России

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Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Заявка размещена на сайте grants.gov (эту платформу для участия в конкурсах используют правительственные учреждения, в частности, Минюст США).

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму по гранту для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Проходить конкурс будет только в один этап.

Российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа. «Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства.

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Представители России в США утверждают, что «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности». «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — говорится в сообщении посольства.