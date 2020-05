США объявили грант на разоблачение «дезинформации здравоохранения» России

Ранее газета Financial Times сообщала о том, что Россия занижает данные об умерших в результате заражения коронавирусом. По информации газеты, реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Подобный материал опубликовала и The New York Times.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая на вопрос о данных FT, говорила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу. Она указывала, что в России уровень летальности от COVID-19 в среднем в 7,6 раза ниже, чем в других странах.

