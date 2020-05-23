Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
СК показал видео из захваченного отделения банка в Москве Общество, 18:12 Бузова заявила о готовности к переговорам с захватчиком отделения банка Общество, 18:09 7 способов купить золото: плюсы и минусы каждого Quote, 18:02 Разместившие фото нацистов на акции «Бессмертный полк» принесли извинения Общество, 17:46 Футболист сборной России заразился коронавирусной инфекцией Спорт, 17:32 «Локомотив» сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом футболиста Спорт, 17:27 СК установил еще двух подозреваемых в публикации фото нацистов Общество, 17:13 Рестораторы предложили три этапа по открытию заведений Бизнес, 17:06 Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве Общество, 17:00 Федерация фигурного катания объявила о начале тренировок в Новогорске Спорт, 16:53 Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести Общество, 16:52 Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения Общество, 16:50 В Испании объявили дату возобновления футбольного чемпионата Спорт, 16:17 В Москве зафиксировали наибольший процент заразившихся COVID-19 детей Общество, 16:13
Новости без коронавируса ,  
0 

Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

Мужчина, который захватил отделение «Альфа банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался жителем России из другого региона. Захватчика зовут Алексей Барышников
Фото: fedor_pimenov / Instagram
Фото: fedor_pimenov / Instagram

Московское отделение «Альфа-банка» на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что захватчика зовут Алексей Барышников. Ему до 30 лет, он является зоозащитником.

Единственным требованием Барышникова было привести телеведущую Ольгу Бузову. Об этом злоумышленник написал на листке бумаги, который прислонил к двери.

Как сообщил собеседник РБК, когда Барышников зашел в отделение, там находились шесть человек: четыре сотрудника, один клиент и одна уборщица. Молодой человек потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано.

Видео: fedor_pimenov / Instagram
Видео: fedor_pimenov / Instagram

Затем он сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь. В заложниках оказался клиент банка по имени Федор, оставшись наедине с захватчиком, он предложил ему выпить вина. Бутылка со спиртным у заложника была с собой. Барышников согласился, мужчины распивали алкоголь вплоть до захвата злоумышленника правоохранителями. Федор вел прямую трансляцию происходящего в Instagram.

Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

После захвата Барышникова сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его рюкзаке две пачки «Доширака» и складной нож. Правоохранители допускают, что он мог не иметь определенного места жительства.

В настоящий момент его увезли в Следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Следователи также допрашивают клиента банка, который распивал с задержанным, им показались подозрительными такие доверительные отношения между ними. Проверяется версия сопричастности клиента к преступлению.

СК завел дело после захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ранее ГУ МВД по столице заявило о поступившем звонке на службу 02 с сообщением о захвате отделения «Альфа-банка» неизвестным с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды.

Telegram-канал Mash написал, что в полицию позвонила 20-летняя служащая банка. Издание Baza отмечало, что захватчик одет в форму Delivery Club, из его рюкзака торчат провода. В пресс-службе Delivery Club РБК сообщили, что не располагают сведениями об участии реального курьера компании в инциденте.

Во время операции по захвату Барышникова никто не пострадал. Источник РБК указал, что ее проводили бойцы отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника). По версии следствия, у Барышникова был при себе предмет, напоминающий взрывное устройство.

Авторы: Громова Анна, Вячеслав Козлов
Теги: МВД, Москва, захват, Альфа-банк
Материалы по теме
Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения
Общество
СК завел дело после захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество
Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter