Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

Затем он сломал стул и заблокировал ножкой входную дверь. В заложниках оказался клиент банка по имени Федор, оставшись наедине с захватчиком, он предложил ему выпить вина. Бутылка со спиртным у заложника была с собой. Барышников согласился, мужчины распивали алкоголь вплоть до захвата злоумышленника правоохранителями. Федор вел прямую трансляцию происходящего в Instagram.
После захвата Барышникова сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его рюкзаке две пачки «Доширака» и складной нож. Правоохранители допускают, что он мог не иметь определенного места жительства.
В настоящий момент его увезли в Следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Следователи также допрашивают клиента банка, который распивал с задержанным, им показались подозрительными такие доверительные отношения между ними. Проверяется версия сопричастности клиента к преступлению.
Ранее ГУ МВД по столице заявило о поступившем звонке на службу 02 с сообщением о захвате отделения «Альфа-банка» неизвестным с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды.
Telegram-канал Mash написал, что в полицию позвонила 20-летняя служащая банка. Издание Baza отмечало, что захватчик одет в форму Delivery Club, из его рюкзака торчат провода. В пресс-службе Delivery Club РБК сообщили, что не располагают сведениями об участии реального курьера компании в инциденте.
Во время операции по захвату Барышникова никто не пострадал. Источник РБК указал, что ее проводили бойцы отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.
Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника). По версии следствия, у Барышникова был при себе предмет, напоминающий взрывное устройство.