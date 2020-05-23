Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

Мужчина, который захватил отделение «Альфа банка» в Москве и угрожал взрывом, оказался жителем России из другого региона. Захватчика зовут Алексей Барышников

Фото: fedor_pimenov / Instagram

Московское отделение «Альфа-банка» на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что захватчика зовут Алексей Барышников. Ему до 30 лет, он является зоозащитником.

Единственным требованием Барышникова было привести телеведущую Ольгу Бузову. Об этом злоумышленник написал на листке бумаги, который прислонил к двери.

Как сообщил собеседник РБК, когда Барышников зашел в отделение, там находились шесть человек: четыре сотрудника, один клиент и одна уборщица. Молодой человек потребовал руководство банка и заявил, что здание заминировано.