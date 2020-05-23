СМИ сообщили о судимости захватчика банка в центре Москвы

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Захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве сообщил, что ранее был судим за грабеж и угон. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. О том, что у подозреваемого есть судимость за угон автомобиля, также сообщил источник «РИА Новости».

Собеседник ТАСС отметил, что мужчина рассказал это во время дачи показаний. Источник сообщил, что подозреваемый является уроженцем Нижневартовска, а в Москве работал грузчиком. «В сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги», — заявил собеседник.

В московском главке МВД сообщили, что захватчик приехал в Москву из другого региона России. По данным источника РБК, его зовут Алексей Барышников, ему до 30 лет и он является зоозащитником.

В отделении Альфа-банка во время захвата находились шесть человек, рассказал собеседник РБК. Барышников заявил, что здание заминировано и потребовал руководство банка. Впоследствии с ним остался один клиент, который вел трансляцию происходившего в Instagram.