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Захватчика отделения банка в Москве задержали

Он захватил несколько заложников и угрожал взорвать здание. Позже несколько человек смогли покинуть отделение банка. Перед штурмом здания мужчина забаррикадировался внутри
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.

Позже в ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили задержание злоумышленника.

По данным источника РБК, мужчину задержали после того, как в захваченное здание вошел специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Как сообщало МВД, неизвестный вошел в отделение «Альфа банка» на Земляном валу и сказал, что оно заминировано.

Изначально СМИ сообщали о захвате нескольких заложников, однако потом стало известно, что ряд людей, находящихся внутри в момент захвата, смогли покинуть здание. По словам директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова, в здании остался захватчик, который забаррикадировался. Источник РБК сообщал, что вместе со злоумышленником находится один клиент.

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество

Захватчиком оказался молодой человек до 30 лет, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. После того, как злоумышленник остался с одним из клиентов банка, тот предложил ему выпить вина (у клиента с собой была бутылка). Захватчик согласился на предложение, уточнил собеседник. Федор П. вел прямую трансляцию происходящего внутри помещения в своем Instagram.

Как рассказал РБК Гиязов со ссылкой на сотрудников банка, требования мужчины были непонятными и неадекватными. Источник РБК сообщал, что он требовал возможности увидеть телеведущую Ольгу Бузову.

По данным Baza, захватчик был одет в фирменный костюм Delivery Club. Как сообщил ТАСС, по предварительным данным, у мужчины был при себе муляж взрывного устройства. В Delivery Club РБК рассказали, что не имеют подтверждения того, что реальный курьер участвовал в произошедшем.

В полиции РБК рассказали, что в ходе операции по освобождению заложников и задержанию злоумышленника пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 206 УК России (захват заложников).

В «Альфа-банке» приняли решение поощрить сотрудников, оказавшихся на работе в момент захвата отделения, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «Сотрудники отделения Альфа-Банка действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Авторы: Вячеслав Козлов, Мария Лисицына, Евгения Чернышова, Любовь Порываева
Теги: захват заложников, Москва, банк
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Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество
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