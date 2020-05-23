Захватчика отделения банка в Москве задержали

Он захватил несколько заложников и угрожал взорвать здание. Позже несколько человек смогли покинуть отделение банка. Перед штурмом здания мужчина забаррикадировался внутри

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.

Позже в ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили задержание злоумышленника.

По данным источника РБК, мужчину задержали после того, как в захваченное здание вошел специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.

Как сообщало МВД, неизвестный вошел в отделение «Альфа банка» на Земляном валу и сказал, что оно заминировано.

Изначально СМИ сообщали о захвате нескольких заложников, однако потом стало известно, что ряд людей, находящихся внутри в момент захвата, смогли покинуть здание. По словам директора по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексея Гиязова, в здании остался захватчик, который забаррикадировался. Источник РБК сообщал, что вместе со злоумышленником находится один клиент.