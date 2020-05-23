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Общество ,  
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Захватчик отделения Альфа-банка в Москве задолжал 1,8 млн руб.

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Мужчина, который захватил заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы, имеет задолженность в размере 1,8 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«РИА Новости» отмечает, что более 1,5 млн руб. он задолжал в Сочи. По данным ФССП, в отношении мужчины завели 12 исполнительных производств в разных российских регионах: в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого он не оплатил штраф от Госавтоинспекции.

Источник ТАСС отметил, что у захватчика есть задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера и долги по исполнительным сборам.

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу в Москве днем 23 мая. В здании было несколько человек, которые смогли покинуть помещение. В заложниках оставался один клиент банка.

Знакомые рассказали о захватчике Альфа-банка на Земляном Валу
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Фото: АГН «Москва»

В московском главке МВД отметили, что мужчина был с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. В Delivery Club заявили, что захватчик не был курьером сервиса. Ранее о том, что он был одет в форму этой компании, писал Telegram-канал Baza.

В МВД также рассказали, что мужчина приехал в Москву из другого российского региона. Источник сообщил РБК, что захватчика зовут Алексей Барышников. По данным собеседника, он зоозащитник и ему до 30 лет. Источник РБК отмечал, что он требовал возможности встретиться с телеведущей Ольгой Бузовой. Впоследствии захватчика задержали, против него возбудили уголовное дело.

Теги: Москва, банк, захват заложников
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