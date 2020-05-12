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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Издание назвало эту оценку консервативной. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что показатели летальности среди пациентов с COVID-19 в России в более чем семь раз ниже, чем в среднем по миру
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

Издание пришло к такому выводу в результата анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Санкт-Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

«Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — пишет издание.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы статьи уточнили, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, поскольку основана только на данных о смертности в Москве и Петербурге. Если другие российские города и регионы также зафиксируют превышение числа умерших над зарегистрированными показателями смертности от COVID, то этот показатель возрастет. 

Ранее на портале открытых данных правительства Москвы были опубликованы демографические показатели, из которых следовало, что в апреле количество зафиксированных смертей на 20% превысило средние значения для этого месяца за последние десять лет.

В 2020 году за апрель в столице умерли 11 846 человек, в то время как с 2010 по 2019 год средний уровень смертности для апреля составил 9866 человек, что на 20% ниже, чем в 2020-м. Кроме того, в текущем году апрельские показатели смертности в столице стали самыми высокими для этого месяца с 2010-го и впервые превысили отметку 11 тыс. человек.

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости


В то же время 10 мая Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. По данным министерства, число умерших в расчете на тысячу человек снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда смертность составляла 13,1%, в этом году — 12,6%. Максимальное снижение смертности по месяцам было зарегистрировано в январе.

О снижении общего показателя смертности в России по сравнению с прошлым годом в конце апреля говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отмечал, что скончавшиеся вследствие заражения коронавирусом не повлияли на статистику. Смертность среди таких пациентов составляет не более 1% от числа инфицированных, отмечал министр.

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Фотогалерея 

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина 11 мая заявила, что показатели летальности среди пациентов с COVID-19 в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. По ее словам, к этому привели снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных с 25 до 20,6%, быстрая госпитализация заболевших и уменьшение темпов прироста пациентов. «Все это позволило иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала Голикова.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смертность, СМИ
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