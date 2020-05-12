FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Издание назвало эту оценку консервативной. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что показатели летальности среди пациентов с COVID-19 в России в более чем семь раз ниже, чем в среднем по миру

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

Издание пришло к такому выводу в результата анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Санкт-Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

«Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — пишет издание.

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Авторы статьи уточнили, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, поскольку основана только на данных о смертности в Москве и Петербурге. Если другие российские города и регионы также зафиксируют превышение числа умерших над зарегистрированными показателями смертности от COVID, то этот показатель возрастет.