Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти России никогда не манипулировали статистикой, в том числе отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила на брифинге в доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы никогда не манипулировали официальной статистикой. Ежемесячно в Российской Федерации публикуется статистика по смертности по основным причинам. Такая статистика за апрель будет в конце мая, но у нас есть оперативные данные. В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемировой], по Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза», — заявила вице-премьер в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты Financial Times о том, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти.

Голикова отметила, что большое число выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве объясняется большим числом проводимых тестов на вирус, а также тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.

«На мой взгляд, [она] очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности», — добавила вице-премьер.