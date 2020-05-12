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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти России никогда не манипулировали статистикой, в том числе отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила на брифинге в доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы никогда не манипулировали официальной статистикой. Ежемесячно в Российской Федерации публикуется статистика по смертности по основным причинам. Такая статистика за апрель будет в конце мая, но у нас есть оперативные данные. В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемировой], по Москве этот показатель ниже, чем в мире в 6,8 раза», — заявила вице-премьер в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты Financial Times о том, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти.

Голикова отметила, что большое число выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве объясняется большим числом проводимых тестов на вирус, а также тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.

«На мой взгляд, [она] очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности», — добавила вице-премьер.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказал на брифинге, что все случаи положительных тестов на коронавирус вводятся в учетные таблицы.

«Информация собирается из всех учреждений медицинского профиля, независимо от формы собственности и организационной формы, собирается территориальными подразделения Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации. Каждая из лабораторий ежедневно выгружает в базу Роспотребнадзора свои результаты с полными данными тех людей, чей материал был исследован. И все эти данные обязательно сверяются с данными медицинских организаций. Учет ведется в соответствии со всеми требованиями, которые есть в санитарных правилах и действуют уже многие годы», — сказала Попова.

Ранее газета Financial Times сообщила, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти. По данным издания, в апреле 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет, при этом COVID-19, согласно официальным данным, стала причиной смерти только 629 из них. Авторы статьи уточнили, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, поскольку основана только на данных о смертности в Москве и Петербурге. Если другие российские города и регионы также зафиксируют превышение числа умерших над зарегистрированными показателями смертности от COVID, то этот показатель возрастет.

Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Несмотря на распространение в России коронавирусной инфекции COVID-19, роста смертности от болезней органов дыхания в целом в стране не зафиксировано. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава.

«В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе—марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В Минздраве сообщили, что анализ смертности в регионах России в первом квартале 2020 года свидетельствует о снижении числа смертей от болезней органов дыхания на 9,8%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, смертность, коронавирус
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