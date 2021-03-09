Год обвалу цен на нефть. Что важно знать

При ценах выше бюджетной цены отсечения Минфин закупает на дополнительные нефтегазовые доходы валюту, пополняя Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при их падении ниже уровня отсечения должен продавать ее. Минфин в соответствии с правилом начал продавать валюту из своих резервов в апреле 2020 года, и эти продажи продолжились вплоть до декабря 2020 года. Однако еще раньше — 10 марта — Банк России начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила, а 19 марта увеличил объем ее предложения рынку, начав экстренно реализовывать валюту, которую получил от продажи Минфину контрольного пакета акций Сбербанка месяцем ранее.

Медленный рост нефтяных котировок начался после заключения новой сделки ОПЕК+, о которой было объявлено 12 апреля (официально она вступила в силу 1 мая). Однако, несмотря на то что к лету 2020 года фактическая цена Urals превысила заложенную в бюджете базовую цену, Минфин продолжал тратить валютные резервы по бюджетному правилу. Причиной была сделка ОПЕК+, по которой Россия сократила нефтедобычу на 17% относительно апреля 2020 года: недопроизводство нефти относительно плановых объемов перевешивало рост цены, в результате чего у Минфина все равно складывались недополученные нефтегазовые доходы. В итоге с апреля по декабрь включительно было продано валюты эквивалентом почти на 950 млрд руб. А с учетом дополнительных продаж валюты Банком России общие продажи валюты в марте—декабре 2020 года достигли $21 млрд (эквивалент 1,6 трлн руб.).

Восстановление рынка

С середины июня 2020 года цены на мировой эталон Brent лишь несколько раз опускались ниже $40, до конца лета они держались на уровне $43–45 за баррель. В декабре Brent впервые с марта превысила $50 за баррель, а в начале февраля 2021 года цены преодолели отметку $60.

Спустя год после начала обвала цена фьючерсов Brent почти достигла $70 за баррель (по итогам торгов 5 марта — $69,36). Котировки продолжили рост седьмую недель подряд, после того как группа ОПЕК+ 4 марта решила сохранить добычу нефти на текущем уровне (вместо планировавшегося наращивания), а России разрешили увеличить добычу на 130 тыс. барр. в сутки из-за ожидаемого весной роста спроса на внутреннем рынке. Аналитики Bank of America в конце февраля повысили свой прогноз по средней стоимости Brent в 2021 году на $10 — до $60 за баррель.

Российская Urals в январе—феврале стоила в среднем лишь немногим меньше, чем в докризисные первые месяцы 2020 года — $57,6 против $58,13. А если взять среднюю цену в феврале 2021 года, то она оказалась даже выше, чем годом ранее, — $60,78 против $54,24 за баррель. Сейчас цена Urals составляет, по данным Reuters, около $67,5 — в полтора раза выше цены отсечения в бюджете 2021 года ($43,3).

Снова накопление резервов

Минфин России в середине января — впервые после девяти месяцев продаж — возобновил закупки иностранной валюты на рынке. За первый квартал 2021 года будет приобретено валюты на 300 млрд руб. (примерно $4 млрд по текущему курсу), следует из данных Минфина. Объем валюты на счетах ФНБ в Банке России на 1 марта 2021 года достиг примерно $117 млрд в долларовом выражении. Недавно к доллару, евро и фунту стерлингов, которые составляли валютную корзину ФНБ, прибавились китайский юань и японская иена (но Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать иену и юань не на российском рынке, где этим валютам не хватает ликвидности, а у Банка России).

Ликвидная часть ФНБ сейчас составляет 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, а это значит, что власти могут вернуться к вопросу об инвестировании средств фонда в части превышения 7% ВВП. До пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть правительство рассчитывало инвестировать 300 млрд руб. из ФНБ в новые проекты.

Если цены на нефть и курс рубля сохранятся в этом году на текущем уровне (более $65 за баррель, около 74 руб. за доллар), объем ФНБ может вырасти на $25 млрд, оценивал недавно для Reuters главный экономист БКС Владимир Тихомиров, и превысить $200 млрд (с учетом средств, вложенных в менее ликвидные активы, такие как акции Сбербанка).

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец сказала РБК, что при среднегодовой цене на нефть $50 за баррель пополнение резервов составит порядка $10 млрд, но если нефть будет стоить в среднем в районе $60, то приток валюты в ФНБ может составить уже $24 млрд.

По оценке ведущего аналитика S&P Global Ratings по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, при среднегодовой цене на нефть марки Brent $50 и среднегодовом курсе доллара 74,5 руб. дополнительные нефтегазовые доходы и, соответственно, объем закупок валюты составят в 2021 году около $8 млрд. Это консервативная оценка: «если средняя цена нефти будет выше, а курс не укрепится, то закуплено валюты может быть больше», указал Вартапетов.