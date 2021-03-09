Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В США школьник непреднамеренно взорвал самодельную бомбу Общество, 08:09 Рекорд экспорта продуктов, Manizha на «Евровидении». Главное за ночь Общество, 08:07 Год обвалу цен на нефть. Что важно знать Экономика, 08:00 Как локальный стартап оцифровал индустрию торговли Индии — Bloomberg Pro, 07:56 Reuters назвал проблемы при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам Общество, 07:53 Нейросети, управление кадрами и деловой дресс-код: строим «умный» бизнес РБК Стиль и Ermanno Scervino, 07:50 В Хакасии пропали трое туристов на снегоходах Общество, 07:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 марта Общество, 07:30 В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе Общество, 07:12 СМИ узнали о договоре производителей птицы и ретейла зафиксировать цены Бизнес, 07:09 Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж Бизнес, 07:00 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 06:51 В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам Общество, 06:24 Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов Общество, 06:04
Экономика ,  
0 

Год обвалу цен на нефть. Что важно знать

Год назад, после развала сделки ОПЕК+ на фоне начинавшейся пандемии коронавируса, цены на нефть за день рухнули на рекордную с 1991 года величину. Как развивались события и как ведут себя нефтяные котировки сейчас, в материале РБК
BRENT BR-4.21 $68,77 +3,96%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Снижение мировых цен на нефть началось 6 марта 2020 года после развала сделки ОПЕК+: цена Brent в тот день упала на 9%, до $45,5 за баррель. Тогда министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах соглашения по сокращению добычи. Необходимость сократить добычу была вызвана нарастающим коронакризисом, ударившим по мировой экономике. Саудовская Аравия выступала за более сильное снижение поставок нефти, а Россия настаивала на продлении сделки на прежних условиях.

В понедельник, 9 марта 2020 года, падение цены на нефть превысило 30% (суточный антирекорд с 1991 года), котировки Brent опускались до $31,27 за баррель. Поскольку цена российского эталонного сорта Urals, привязанная к Brent, опустилась ниже базовой цены, заложенной в бюджете (в 2020 году — $42,4), Минфин России в тот же день объявил о появлении недополученных нефтегазовых доходов, а значит, на рынок должна пойти валюта из накопленных резервов правительства, которые к тому времени достигли $150 млрд. К началу апреля российская Urals подешевела до $10,5 за баррель — минимума с 1999 года, и ее экспорт из Западной Сибири стал нерентабельным. Аналитики всерьез стали обсуждать сценарии исчерпания валютных резервов Минфина в течение пары лет. Впрочем, для этого российская нефть должна была стоить $15 за баррель в течение всего этого периода.

Обвал рубля и трата резервов

Обвал цен на нефть весной 2020 года повлек за собой резкое ослабление рубля. До срыва сделки ОПЕК+ доллар стоил 66 руб., евро — 74 руб. В течение марта курс доллара превысил 80 руб. впервые с начала 2016 года (второй раз в 2020 году рубль торговался слабее 80 руб. за доллар за несколько дней до президентских выборов в США на фоне ожиданий победы Джо Байдена и усиления санкционных рисков). И все же девальвация рубля весной 2020 года в процентном выражении оказалась не такой сильной, как обвал нефтяных цен, — смягчающий эффект оказало функционирующее бюджетное правило.

Цена нефти Brent поднялась выше $66 впервые с января прошлого года
Экономика
Фото:Eric Gay / AP

При ценах выше бюджетной цены отсечения Минфин закупает на дополнительные нефтегазовые доходы валюту, пополняя Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при их падении ниже уровня отсечения должен продавать ее. Минфин в соответствии с правилом начал продавать валюту из своих резервов в апреле 2020 года, и эти продажи продолжились вплоть до декабря 2020 года. Однако еще раньше — 10 марта — Банк России начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила, а 19 марта увеличил объем ее предложения рынку, начав экстренно реализовывать валюту, которую получил от продажи Минфину контрольного пакета акций Сбербанка месяцем ранее.

Медленный рост нефтяных котировок начался после заключения новой сделки ОПЕК+, о которой было объявлено 12 апреля (официально она вступила в силу 1 мая). Однако, несмотря на то что к лету 2020 года фактическая цена Urals превысила заложенную в бюджете базовую цену, Минфин продолжал тратить валютные резервы по бюджетному правилу. Причиной была сделка ОПЕК+, по которой Россия сократила нефтедобычу на 17% относительно апреля 2020 года: недопроизводство нефти относительно плановых объемов перевешивало рост цены, в результате чего у Минфина все равно складывались недополученные нефтегазовые доходы. В итоге с апреля по декабрь включительно было продано валюты эквивалентом почти на 950 млрд руб. А с учетом дополнительных продаж валюты Банком России общие продажи валюты в марте—декабре 2020 года достигли $21 млрд (эквивалент 1,6 трлн руб.).

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: чем умные ошибки отличаются от глупых — опыт инженера NASA РБК Pro: на книжной полке Сатьи Наделлы. Что читает CEO Microsoft Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника Не играй, а зарабатывай: могут ли видеоигры принести инвестору доход

Восстановление рынка

С середины июня 2020 года цены на мировой эталон Brent лишь несколько раз опускались ниже $40, до конца лета они держались на уровне $43–45 за баррель. В декабре Brent впервые с марта превысила $50 за баррель, а в начале февраля 2021 года цены преодолели отметку $60.

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле
Бизнес
Фото:Николай Гингазов / Global Look Press

Спустя год после начала обвала цена фьючерсов Brent почти достигла $70 за баррель (по итогам торгов 5 марта — $69,36). Котировки продолжили рост седьмую недель подряд, после того как группа ОПЕК+ 4 марта решила сохранить добычу нефти на текущем уровне (вместо планировавшегося наращивания), а России разрешили увеличить добычу на 130 тыс. барр. в сутки из-за ожидаемого весной роста спроса на внутреннем рынке. Аналитики Bank of America в конце февраля повысили свой прогноз по средней стоимости Brent в 2021 году на $10 — до $60 за баррель.

Российская Urals в январе—феврале стоила в среднем лишь немногим меньше, чем в докризисные первые месяцы 2020 года — $57,6 против $58,13. А если взять среднюю цену в феврале 2021 года, то она оказалась даже выше, чем годом ранее, — $60,78 против $54,24 за баррель. Сейчас цена Urals составляет, по данным Reuters, около $67,5 — в полтора раза выше цены отсечения в бюджете 2021 года ($43,3).

Снова накопление резервов

Минфин России в середине января — впервые после девяти месяцев продаж — возобновил закупки иностранной валюты на рынке. За первый квартал 2021 года будет приобретено валюты на 300 млрд руб. (примерно $4 млрд по текущему курсу), следует из данных Минфина. Объем валюты на счетах ФНБ в Банке России на 1 марта 2021 года достиг примерно $117 млрд в долларовом выражении. Недавно к доллару, евро и фунту стерлингов, которые составляли валютную корзину ФНБ, прибавились китайский юань и японская иена (но Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать иену и юань не на российском рынке, где этим валютам не хватает ликвидности, а у Банка России).

Ликвидная часть ФНБ сейчас составляет 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, а это значит, что власти могут вернуться к вопросу об инвестировании средств фонда в части превышения 7% ВВП. До пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть правительство рассчитывало инвестировать 300 млрд руб. из ФНБ в новые проекты.

Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Бизнес
Фото:Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Если цены на нефть и курс рубля сохранятся в этом году на текущем уровне (более $65 за баррель, около 74 руб. за доллар), объем ФНБ может вырасти на $25 млрд, оценивал недавно для Reuters главный экономист БКС Владимир Тихомиров, и превысить $200 млрд (с учетом средств, вложенных в менее ликвидные активы, такие как акции Сбербанка).

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец сказала РБК, что при среднегодовой цене на нефть $50 за баррель пополнение резервов составит порядка $10 млрд, но если нефть будет стоить в среднем в районе $60, то приток валюты в ФНБ может составить уже $24 млрд.

По оценке ведущего аналитика S&P Global Ratings по суверенным рейтингам стран СНГ Карена Вартапетова, при среднегодовой цене на нефть марки Brent $50 и среднегодовом курсе доллара 74,5 руб. дополнительные нефтегазовые доходы и, соответственно, объем закупок валюты составят в 2021 году около $8 млрд. Это консервативная оценка: «если средняя цена нефти будет выше, а курс не укрепится, то закуплено валюты может быть больше», указал Вартапетов.

Авторы
Анна Гальчева, Иван Ткачёв
цены на нефть обвал рынка курс рубля ОПЕК+ Минфин ФНБ
Материалы по теме
Минфин прокомментировал рост госдолга России в 2020 году
Финансы
Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле
Бизнес
Fitch оценило влияние ареста Навального на бюджетные расходы
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter