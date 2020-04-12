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Страны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти

С 1 мая и на два месяца участники ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн барр./сутки. Ранее стороны предварительно договорились о снижении объемов производства, однако сделку не удалось заключить из-за разногласий с Мексикой
Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС

Участники ОПЕК+ договорились о снижении производства нефти почти на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая, сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.

«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей нефти в сутки со стороны членов ОПЕК + с 1 мая 2020 года», — написал он.

О том, что участники договорились о снижении объемов производства нефти на два месяца, начиная с 1 мая, сообщило и Министерство энергетики Казахстана. Сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, указало ведомство.

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Экономика

В ночь на 10 апреля участники ОПЕК+, в том числе Россия, предварительно договорились о совместном сокращении ежедневной добычи нефти на 10 млн баррелей с 1 мая. Через два месяца члены картеля начнут постепенно наращивать объемы производства: до января 2021 года сокращение составит 8 млн барр./сутки, после же и по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки.

Единственной страной, которая тогда не согласилась на новую сделку, стала Мексика. Планировалось, что она сократит добычу на 400 тыс. барр./сутки, но министр энергетики страны Росио Нале Гарсия, присутствовавшая на переговорах, отказалась это сделать.

Позднее стало известно, что Мексика все же согласилась на снижение объемов производства, но лишь на 100 тыс. барр./сутки. Недостающий объем при этом согласились сократить США, урезав добычу на 250 тыс. барр./сутки. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Мексика возместит США потери позднее, когда будет готова это сделать.

По словам Росио Нале Гарсии, Мексика не могла согласиться на сокращение добычи на 400 тыс. барр. в сутки, поскольку потратила много сил на то, чтобы остановить падение добычи нефти. Из-за отказа этой страны переговоры членов ОПЕК+ несколько раз переносились и прошли лишь в воскресенье, 12 апреля.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ОПЕК+, нефть
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