Страны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти

С 1 мая и на два месяца участники ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн барр./сутки. Ранее стороны предварительно договорились о снижении объемов производства, однако сделку не удалось заключить из-за разногласий с Мексикой

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Участники ОПЕК+ договорились о снижении производства нефти почти на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая, сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.

«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей нефти в сутки со стороны членов ОПЕК + с 1 мая 2020 года», — написал он.

О том, что участники договорились о снижении объемов производства нефти на два месяца, начиная с 1 мая, сообщило и Министерство энергетики Казахстана. Сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, указало ведомство.

В ночь на 10 апреля участники ОПЕК+, в том числе Россия, предварительно договорились о совместном сокращении ежедневной добычи нефти на 10 млн баррелей с 1 мая. Через два месяца члены картеля начнут постепенно наращивать объемы производства: до января 2021 года сокращение составит 8 млн барр./сутки, после же и по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки.