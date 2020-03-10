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ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

Решение принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.

В регуляторе также отметили, что нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточен для устойчивой работы финансовой системы страны.

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«Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион РЕПО тонкой настройки в объеме 500 млрд руб.», — сообщили в ЦБ.

Помимо этого Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

6 марта на заседании ОПЕК в Вене с участием представителей стран, не входящих в организацию, в том числе России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), не смогли договориться об условиях нового сокращения добычи нефти и сделка развалилась. На фоне сообщений о распаде соглашения и возможном увеличении добычи Саудовской Аравией цены на нефть обрушились. Стоимость североморской нефти Brent, в частности, упала почти до $31 за баррель. Затем на фоне падения нефтяных котировок на мировых рынках взлетели курсы евро и доллара.

Из-за скачков на мировых площадках 9 марта ЦБ отказался на 30 дней от закупок иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. В течение этого времени не будут проводиться регулярные, а также отложенные в 2018 году покупки. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой ЦБ примет в зависимости от ситуации на финансовых рынках в марте, отметили в регуляторе.

Как отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, решение ЦБ о приостановке покупки валюты существенной поддержки рублю не окажет, поскольку объемы и так были небольшими. Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец также отметила, что бюджетное правило лишь снизило, а не устранило зависимость рубля от нефти.

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Эксперт также спрогнозировала начавшуюся продажу валюты. «По текущей конструкции бюджетного правила, расчет операций производится исходя из планируемой цены на нефть, а не фактической. Естественно, они могут мгновенно отреагировать, скорректировав [прогноз] на ту цену на нефть, которая ожидается в следующий месяц», — отмечала Донец.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ЦБ, продажа валюты, волатильность
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