Цены на нефть обрушились на 20%

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 долларов за барр., обрушившись на 22%. Так дешево последний раз нефть торговалась в 2016 году

На открытии торгов 9 марта цена на нефть марки Brent составила $38. На закрытии ее стоимость была на уровне $46, следует из данных Investing.com.

По состоянию на 01:15 мск, Brent подешевела на 22% до $35,26 за баррель. К этому времени на 21% упала цене нефть марки WTI — до $32,5. На открытии она торговалась на уровне $34 за баррель.

Brent (майские фьючерсы) опускалась до $33,55. Столь низко нефть торговалась в последний раз в январе 2016 года. Нефть показала рекордное падение внутри дня с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

За несколько минут до начала торгов банк Goldman Sachs выпустил прогноз, согласно которому цена Brent может упасть до $20 за барр. в ближайшие недели. Банк резко понизил свой прогноз по средней цене Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.

«Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну, после того как Саудовская Аравия агрессивно сократила относительную цену, по которой она продает свою нефть, на максимум по меньшей мере за 20 лет», — написали аналитики банка. По мнению Goldman Sachs, в ходе этой ценовой войны производители нефти с низкой себестоимостью будут наращивать добычу, используя свободные мощности, чтобы заставить производителей с более высокими затратами сократить их добычу.