Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

Минфин продаст в предстоящий месяц 78 млрд руб. валюты из Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита. Это меньше, чем ожидали аналитики. В этом году выпадающие доходы бюджета оцениваются в 3–4 трлн руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продажи иностранной валюты Минфином в предстоящий месяц, с 7 апреля по 12 мая, составят в рублевом эквиваленте 77,8 млрд руб., то есть около $1 млрд, сообщил Минфин.

Недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета от цен на нефть ниже базовой ($42,4 за баррель Urals) оцениваются на ближайший месяц в 55,8 млрд руб. С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.

Ожидаемый объем выпадающих нефтегазовых доходов в апреле оказался ниже, чем прогнозировали аналитики. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов оценивал, что продажи валюты составят в эквиваленте 85–115 млрд руб., экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова — 170 млрд руб.

Недополученные нефтегазовые доходы в апреле определялись исходя из фактически сложившихся котировок Urals в марте (в среднем $29,2 за баррель) и прогнозного объема добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов, газа в апреле.