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Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость российской нефти Urals упала ниже $11 за баррель: при таких ценах бюджет практически не получает доходов от нефтяных налогов, а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 года.

Дисконт к цене cевероморского датированного эталона нефти Brent остается без изменений — $4,75 за баррель. Это максимальная скидка с июня 2008 года.

Стоимость партий Urals в Средиземноморье также упала до минимального значения с весны 1999 года — $12,79 за баррель (на условиях поставки cif в итальянскую Аугусту). Скидка на Brent осталась на уровне $2,5 за баррель.

Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной. Она рассчитывается как нетбэк (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы) средней стоимости Urals на условиях поставки cif в Роттердаме и Аугусте с учетом доставки из Нижневартовска — крупнейшего центра нефтедобычи, объяснил РБК вице-президент Argus Виктор Парно. К этой котировке привязаны цены на большую часть российской нефти. Отрицательное значение этой котировки означает, что стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой нефть сорта Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывал эксперт. По его расчетам, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель (cif Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта.

При цене Urals в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз, примерно до 240 млрд руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения: в 2019 году эти налоги принесли бюджету 6,8 трлн руб., или около 35% доходов.

Цены на нефть обвалились больше чем на треть в начале марта после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на уровне выше $50 за баррель в течение трех лет. Срок ее действия истек 1 апреля, это дает возможность странам — участницам сделки увеличивать добычу и экспорт нефти. Саудовская Аравия уже объявила, что в этом году увеличит добычу более чем на 25% — до 12 млн барр. в сутки, а также начала ценовую войну.

Россия в первом квартале 2020 года увеличила добычу нефти на 0,7% — до 140,4 млн т, или 11,3 млн барр. в сутки по сравнению с прошлогодним периодом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. В феврале, до решения о прекращении действия сделки ОПЕК+, Россия добывала 11,29 млн барр. в сутки. Однако в ближайшем будущем Россия не будет наращивать добычу, сообщил Bloomberg.

На нефтяные цены влияет и катастрофическое падение спроса на сырье в мире из-за пандемии коронавируса: в апреле Brent может опуститься до $10 за баррель, предупреждал аналитик IHS Markit Максим Нечаев. 2 апреля фьючерс Brent подорожал почти на 3% — до $27,6 за баррель: накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшие дни могут заключить новое соглашение относительно добычи нефти. До этого он отдельно обсуждал ситуацию на рынке с российским президентом Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на нефть
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