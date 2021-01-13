Минфин впервые после обвала цен на нефть купит валюту на рынке

Минфин в январе 2021 года перейдет к закупкам иностранной валюты на рынке впервые за десять месяцев — с весны прошлого года. До 4 февраля ведомство купит по бюджетному правилу более $1,4 млрд

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Банк России по поручению Минфина с 15 января по 4 февраля будет покупать иностранную валюту на рынке — впервые с апреля 2020 года, когда обрушились цены на нефть. За этот период покупки валюты составят в эквиваленте 106,3 млрд руб. ($1,44 млрд исходя из текущего курса), или 7,1 млрд руб. ежедневно, говорится в сообщении Минфина.

На протяжении предыдущих девяти месяцев Минфин продавал валюту, реализовав за это время эквивалент 947 млрд руб. из валютных резервов, включая Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Министерство покупает или продает валюту (доллары, евро и фунты стерлингов) в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, указанной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена нефти повышена на 2% по сравнению с предыдущим годом, до $43,3 за баррель. Кроме того, влияет отклонение фактических объемов добычи и экспорта нефти и газа относительно изначальных прогнозных. В 2020 году это отклонение было значительным, поскольку Россия сократила добычу в соответствии со сделкой ОПЕК+. Поэтому, даже несмотря на то, что в отдельные месяцы цена Urals превышала базовую, Минфин все равно недополучал нефтегазовые доходы и продавал валюту на рынке.

В 2020 году объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м, до минимума за последние девять лет.

В декабре 2020 года цена экспортных партий Urals превысила $50 за баррель впервые с марта. В среднем по декабрю российская эталонная нефть стоила $49,4 за баррель. По данным Reuters, к 12 января Urals подорожала до $56. Росту мировых цен на нефть способствует решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу нефти еще на 1 млн барр. в сутки.