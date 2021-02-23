Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Цена нефти Brent поднялась выше $66 впервые с января прошлого года Экономика, 07:16 Boeing 757 совершил аварийную посадку в США Общество, 06:47 Минтруд нашел способ для досрочного выхода россиян на пенсию Общество, 06:11 Гидрометцентр назвал сроки потепления в Москве Общество, 05:24 Великобритания запретила полеты Boeing 777 после инцидента в США Общество, 04:59 Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу Политика, 04:21 Евросоюз скорректировал черный список офшоров Экономика, 03:43 Набиуллина призвала начинающих инвесторов «не класть яйца в одну корзину» Финансы, 02:57 Госдеп оценил эффективность санкций США против «Северного потока-2» Политика, 02:18 Путин и Шойгу поздравили россиян с Днем защитника Отечества Общество, 01:59 Число жертв COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек Общество, 01:10 «Краснодар» объявил о переходе защитника сборной Камеруна Спорт, 01:01 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 00:37 В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мороза Общество, 00:33
Экономика ,  
0 

Цена нефти Brent поднялась выше $66 впервые с января прошлого года

Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель. В прошлый раз она поднималась выше этой отметки в январе 2020 года
BRENT BR-3.21 $64,53 +1,51%
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах 23 февраля поднялась до $66,69 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Нефтяные котировки превысили отметку $66 за баррель впервые с 20 января 2020 года.

По состоянию на 07:15 мск фьючерс на Brent с поставкой в апреле растет на 5,27% и торгуется по $66,23 за баррель.

Американская нефть WTI находится на уровне $62,56 за баррель с поставкой в апреле. На максимуме цена доходила до $62,99 за баррель.

Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Бизнес
Фото:Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

В феврале цены на нефть вернулись на допандемийный уровень. Причиной их роста в том числе стали аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США — Техасе, которые привели к закрытию скважин. Температура там опускалась ниже минус 18 градусов. Помимо этого, на цены повлиял оптимизм в отношении восстановления мировой экономики благодаря развертыванию программы вакцинации против коронавируса.

В то же время глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что новости о начале массовой вакцинации от коронавируса вызвали перегрев рынка. По его мнению, цены на нынешнем уровне смогут продержаться не очень долго. «Те цены, которые являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, это цены, которые находятся в диапазоне $45–55, ну может быть, $60 за баррель», — полагает он.

Такой же прогноз дал вице-премьер Александр Новак. По его мнению, средняя цена на нефть в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Автор
Виктория Полякова
Brent нефть
Материалы по теме
Глава «Газпром нефти» заявил о «перегреве» на нефтяном рынке
Экономика
ЛУКОЙЛ предложил выкупить нефтегазовую компанию из Австралии
Бизнес
Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter