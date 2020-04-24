Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за барр., оценил Deutsche Bank. На этой неделе Urals подешевела до $12. Если нефть подрастет до $30 долл., средств ФНБ хватит на 6 лет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, датированном 23 апреля (есть у РБК).

Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», — пишут аналитики.

Urals на минимумах за 20 лет

21 апреля цена партий Urals для Северо-Западной Европы и портов Средиземноморья опустилась до $11,6–12,1 за баррель, что близко к минимальному уровню с 1999 года. Это произошло на фоне падения нефтяных фьючерсов в Европе и США (а майский фьючерс на американскую нефть WTI вообще опускался до беспрецедентных отрицательных значений — минус $37,6 за барр.).