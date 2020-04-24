Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, датированном 23 апреля (есть у РБК).
Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.
«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», — пишут аналитики.
Urals на минимумах за 20 лет
21 апреля цена партий Urals для Северо-Западной Европы и портов Средиземноморья опустилась до $11,6–12,1 за баррель, что близко к минимальному уровню с 1999 года. Это произошло на фоне падения нефтяных фьючерсов в Европе и США (а майский фьючерс на американскую нефть WTI вообще опускался до беспрецедентных отрицательных значений — минус $37,6 за барр.).