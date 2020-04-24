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Падение цен на нефть ,  
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Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидных ресурсов ФНБ может хватить на два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за барр., оценил Deutsche Bank. На этой неделе Urals подешевела до $12. Если нефть подрастет до $30 долл., средств ФНБ хватит на 6 лет
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Такая оценка содержится в обзоре экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, датированном 23 апреля (есть у РБК).

Авторы подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка $120 млрд, после того как Минфин в начале апреля купил контрольный пакет Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($28 млрд). При текущих обменных курсах ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 9 трлн руб.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», — пишут аналитики.

Urals на минимумах за 20 лет

21 апреля цена партий Urals для Северо-Западной Европы и портов Средиземноморья опустилась до $11,6–12,1 за баррель, что близко к минимальному уровню с 1999 года. Это произошло на фоне падения нефтяных фьючерсов в Европе и США (а майский фьючерс на американскую нефть WTI вообще опускался до беспрецедентных отрицательных значений — минус $37,6 за барр.).

На мировом нефтяном рынке сложилась уникальная ситуация: потребление нефти резко упало из-за пандемии коронавируса, а глобальные производители в последнее время наращивали поставки. В результате предложение сейчас обгоняет спрос более чем на 20 млн барр./сутки, хранилища переполнены, стоимость хранения нефти на морских танкерах взлетела.

В мае вступят в силу сокращения нефтедобычи, о которых договорилась группа стран ОПЕК+, включающая Россию и Саудовскую Аравию, что должно поддержать цены на нефть. В базовые сценарии экономисты закладывают и начало восстановления спроса на нефть во второй половине года по мере спада пандемии. Котировки Urals к концу года должны восстановиться по крайней мере до $25–30 за барр.

Ресурсов хватит на 3–5 лет при нефти по $20

По оценкам Минфина России, в этом году выпадающие нефтегазовые доходы российского бюджета, которые нужно компенсировать из ФНБ, превысят 2 трлн руб., исходя из средней цены $20 за баррель Urals. Минфин начал продавать валюту из ФНБ для получения рублей с целью финансирования бюджетного дефицита в апреле. В пересчете на полный год компенсация из ФНБ могла бы составить 2,5–3 трлн руб. Исходя из этого, ресурсов ФНБ хватит на три года, но только если нефть постоянно будет оставаться на уровне $20 весь период. 19 апреля министр финансов Антон Силуанов оценил, что средств ФНБ хватит на пять лет (до 2024 года) при текущих ценах на нефть.

По действующему бюджетному правилу ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. Но доходы, не относящиеся к нефтегазовым, в этом году тоже сократятся — на 1 трлн руб. — относительно первоначального плана, оценивает Минфин. Правительство может либо изменить правила расходования ФНБ, чтобы компенсировать дефицит ненефтегазовых доходов, но тогда ФНБ истощится быстрее, либо задействовать другие источники покрытия бюджетного дефицита — прежде всего госзаимствования.

Ситуацию осложняет пандемия коронавируса, из-за которой государство вынуждено направлять средства на борьбу с последствиями пандемии. По оценке правительства, на 17 апреля стоимость принятых антикризисных мер достигла 2,1 трлн руб., хотя доля прямых расходов в них составляет малую часть (остальное — гарантии и налоговые отсрочки).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: валютные резервы, Минфин, Deutsche Bank, ФНБ, коронавирус
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