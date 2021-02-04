Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году

По прогнозу экспертов, в базовом сценарии стоимость барреля нефти к этому сроку составит $95. На этой неделе стоимость Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть.

При самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. В базовом варианте цена вырастет до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — опустится до уровня $48 за баррель.

До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.

2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель. По состоянию на 5:10 мск 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется по $58,73, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,02, следует из данных лондонской биржи ICE.