Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть.
При самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. В базовом варианте цена вырастет до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — опустится до уровня $48 за баррель.
До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.
2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель. По состоянию на 5:10 мск 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется по $58,73, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,02, следует из данных лондонской биржи ICE.