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Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году

По прогнозу экспертов, в базовом сценарии стоимость барреля нефти к этому сроку составит $95. На этой неделе стоимость Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель
Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС
Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть.

При самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. В базовом варианте цена вырастет до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — опустится до уровня $48 за баррель.

До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.

2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель. По состоянию на 5:10 мск 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется по $58,73, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,02, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Цена на нефть Brent установила исторический максимум в июле 2008 года. Тогда баррель стоил $147,5. Цены удерживались на уровне выше $100 более трех лет, впервые стоимость упала ниже этой отметки в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать.

В начале 2020 года цены на нефть выросли после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. 6 января цена нефти Brent превысила $70. Однако в начале марта на мировом нефтяном рынке произошел обвал на фоне развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Стоимость нефти Brent опускалась до $25 и даже ниже.

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В апреле страны — участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенное восстановление добычи. Сокращение на 9,7 млн барр. действовало три месяца (май—июль), с августа по декабрь 2020 года страны ОПЕК+ договорились сокращать добычу на 7,7 млн барр. С 1 января 2021 года производство должно было снизиться лишь на 5,8 млн барр.

Однако из-за второй волны коронавируса, которая началась с приходом осени, стороны начали обсуждать менее резкое восстановление добычи с 2021 года. Они договорились, что увеличат добычу не почти на 2 млн барр., как было запланировано, а на 0,5 млн барр. Таким образом, с начала года сокращение составило 7,2 млн барр.

Автор
Виктория Полякова
нефть Brent Минэнерго США
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