Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+

По итогам заседания ОПЕК+ стране дали возможность дополнительно добывать 130 тыс. баррелей нефти в сутки из-за сезонного роста спроса на нефтепродукты. Исключение сделали и для Казахстана — на 30 тыс. баррелей

Александр Новак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия получит преференции в добыче нефти в апреле 2021 года в связи с сезонным ростом спроса. Об этом заявил зампредседателя правительства и бывший министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия 24».

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России», — пояснил Новак.

До этого 4 марта страны-участники ОПЕК+ решили не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. барр./сутки больше, чем в предыдущем месяце.

«Это наша доля в общих 500 тыс. барр./сутки, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+», — добавил Новак.