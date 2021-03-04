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Экономика ,  
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Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+

По итогам заседания ОПЕК+ стране дали возможность дополнительно добывать 130 тыс. баррелей нефти в сутки из-за сезонного роста спроса на нефтепродукты. Исключение сделали и для Казахстана — на 30 тыс. баррелей
BRENT BR-4.21 $66,15 +3,46%
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия получит преференции в добыче нефти в апреле 2021 года в связи с сезонным ростом спроса. Об этом заявил зампредседателя правительства и бывший министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия 24».

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России», — пояснил Новак.

До этого 4 марта страны-участники ОПЕК+ решили не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. барр./сутки больше, чем в предыдущем месяце.

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле
Бизнес
Фото:Николай Гингазов / Global Look Press

«Это наша доля в общих 500 тыс. барр./сутки, на которые планировалось изначально в апреле увеличить добычу странами ОПЕК+», — добавил Новак.

Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на апрель. Следующая встреча стран-участников организации назначена на 1 апреля.

На фоне новостей о сохранении прежнего уровня нефтедобычи стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 5,2%, до $67,43. К 22:00 рост несколько скорректировался, цена нефти североморской марки составила $66,15.

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Авторы
Людмила Подобедова, Михаил Котляр
Александр Новак ОПЕК+ Россия нефть
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