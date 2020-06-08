Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

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Согласно данным ценового агентства Argus Media, предоставленным РБК, 5 июня стоимость партий Urals с поставкой в голландский порт Роттердам на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) составила $42,55 за баррель, с поставкой в итальянский порт Аугуста — $42,10 за баррель.

Таким образом, стоимость российской нефти превысила заложенную в бюджете цену отсечения $42,4 за баррель.

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