Минфин раскрыл доли юаня и иены в структуре ФНБ

Их суммарная доля в валютной структуре Фонда национального благосостояния составит 20%. При этом доля доллара и евро сократится с 45 до 35%

Фото: Zhengyi Xie / Zuma / ТАСС

Министерство финансов включило в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) японскую иену и китайский юань, вместе с этим сократив доли доллара и евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%», — говорится в сообщении.

Доля доллара и евро, как уточнили в Минфине, сокращается с 45 до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Как отметили в ведомстве, изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.