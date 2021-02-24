Минфин раскрыл доли юаня и иены в структуре ФНБ

В соответствии с прежней валютной структурой ФНБ его ликвидные средства складывались на 45% из активов в долларах, на 45% — в евро и на 10% — в фунтах стерлингов. Небольшие отклонения фактической структуры от нормативной объясняются курсовыми переоценками.
Ликвидная часть ФНБ на 1 февраля 2021 года составляла $116,4 млрд и входила в состав международных резервов под управлением ЦБ на общую сумму $590,7 млрд. Таким образом, около 20% золотовалютных резервов России принадлежат Минфину. Остальная часть находится под контролем ЦБ и размещается в соответствии с другой структурой (большинство резервов размещено в золоте; доля евро больше, чем доля доллара; есть небольшие вложения в канадский и австралийский доллары).
Добавление юаня и иены в структуру ФНБ в Минфине объясняли необходимостью сближения с фактической структурой международных резервов Банка России, которая в 2018 году была скорректирована в целях минимизации «санкционных» рисков. Включение китайского юаня в ФНБ «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами фонда», говорилось в пояснительной записке к постановлению об изменении нормативной валютной структуры ФНБ (доходность юаня, как правило, выше, чем у евро или доллара).
Поскольку Минфин заявил, что фактическая валютная структура ФНБ уже приведена к новой нормативной структуре, это означает, что около $23 млрд средств фонда в долларовом эквиваленте теперь вложено в юани и иены.
Кроме того, Минфин с января 2021 года вновь закупает иностранную валюту в свои резервы по бюджетному правилу: в январе–феврале он должен приобрести более $2 млрд на валютном рынке. Эта валюта, которая переводится в ФНБ не сразу, закупается в той же пропорции, что и нормативная валютная структура фонда. Таким образом, можно предположить, что Минфин начал закупать по бюджетному правилу юани и иены. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина России.
В ноябре 2019 года министерство объявило о планах изменить валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара в пользу юаня и валют других стран. Как говорил замглавы ведомства Владимир Колычев, валютная структура фонда станет больше похожа на структуру золотовалютных резервов Центробанка, но не будет идентична ей.
В апреле прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешил инвестировать средства ФНБ в юани и китайские гособлигации, объем выпуска которых должен быть не менее 1 млрд юаней. В Минфине заявляли, что добавление юаня в валютную структуру фонда «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами».
Авторы
Михаил Юшков, Иван Ткачёв