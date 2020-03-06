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Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась

Сделка о сокращении добычи нефти, которую 26 стран последовательно исполняли три года, перестанет действовать 31 марта. Россия так и не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство из-за коронавируса
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Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Сделка ОПЕК+ завершена

Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о согласованных действиях по сокращению добычи и стабилизации нефтяных цен. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Цена Brent обвалилась 9%, до $45,5 за баррель — это минимум с июня 2017 года.

По итогам заседания ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти, заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». Наращивание добычи теперь зависит от планов компаний, добавил Новак.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+, не содержит упоминаний о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg. В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

ЦБ снизил курс рубля на 7 марта с 66,2 руб. до 67,5 руб. за доллар и с 73,6 руб. до 75,8 руб. за евро.

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Министры безуспешно пытались договориться о совместных действиях на фоне эпидемии коронавируса, которая ударила по мировой экономике. Эксперты уже снизили прогноз роста спроса на нефть в 2020 году вдвое — с 1,1 млн барр. до 0,5 млн барр. в сутки, сообщала ОПЕК. Некоторые аналитики считают, что в этом году спрос вообще не увеличится, оставшись на прошлогоднем уровне.

Но в предыдущие два дня переговоров в Вене два главных участника сделки — Россия и Саудовская Аравия — заняли противоположные позиции относительно условий сделки, преодолеть их не удалось, пишут Reuters и Bloomberg. Хотя Россия заявила о готовности провести встречу ОПЕК+ в июне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Россия предлагала продлить сделку на прежних условиях (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки) на второй квартал 2020 года, писали Bloomberg и Reuters.

А ОПЕК поддержала предложение Саудовской Аравии убрать с рынка дополнительно 1,5 млн барр. нефти во втором квартале. Это фактически удвоило бы обязательства участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи: в декабре 2019 года они договорились о снижении производства на 1,7 млн барр. в сутки, еще 400 тыс. барр. решили добровольно сократить несколько стран во главе с Саудовской Аравией. Поздно вечером 5 марта ОПЕК предложила продлить дополнительные сокращения на 1,5 млн барр. в сутки не до конца второго квартала, а до конца 2020 года.

6 марта совместное заседание ОПЕК+ должно было начаться в 10 утра, но было отложено до вечера из-за категорически противоположных позиций лидеров соглашения — России и Саудовской Аравии. Вместо этого стороны проводили двусторонние и многосторонние консультации, Россия и Саудовская Аравия провели еще одни переговоры. России предлагалось рассмотреть много сценариев в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

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Почему Россия не согласилась сокращать добычу

Российские нефтяники в феврале 2020 года высказывались против дополнительного сокращения добычи, и предложение технического комитета ОПЕК+ убрать с рынка еще 0,6 млн барр. в сутки Россия так и не поддержала.

В воскресенье, 1 марта, ситуацию с компаниями обсудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что котировки Brent опустились с $70 до $50 за баррель, а прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года. Путин отметил важность сделки ОПЕК+, но заявил, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить «бюджетные и социальные обязательства» даже при ухудшении ситуации.

Российским компаниям было сложно согласиться на дополнительное сокращение добычи, потому что впервые за всю историю сделки оно будет реальным, объяснял РБК директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. «В ходе сокращения с 2017 года страны отталкивались от ежемесячного уровня добычи нефти октября 2016-го, когда Россия вышла на пик добычи; то есть, выполняя сделку, мы все равно увеличили добычу год к году», — напоминает он. В декабре 2018 года стороны договорились о стабилизации производства нефти, а в конце 2019-го Россия добилась исключения из сделки газового конденсата. Но сейчас любые дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи в стране, а значит, и снижение капитализации российских компаний, заключает Громов.

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У нефтяников накопилась усталость от сделки, в прошлом году удалось договориться только за счет конденсата, рассказывает человек, близкий к правительству. Против сделки последовательно выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин: Россия теряет долю на рынке, предупреждал он президента.

Автор: Алина Фадеева
Теги: ОПЕК+, цена на нефть
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