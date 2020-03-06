Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась

Сделка о сокращении добычи нефти, которую 26 стран последовательно исполняли три года, перестанет действовать 31 марта. Россия так и не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство из-за коронавируса

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Сделка ОПЕК+ завершена

Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о согласованных действиях по сокращению добычи и стабилизации нефтяных цен. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Цена Brent обвалилась 9%, до $45,5 за баррель — это минимум с июня 2017 года.

По итогам заседания ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти, заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». Наращивание добычи теперь зависит от планов компаний, добавил Новак.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+, не содержит упоминаний о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg. В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

ЦБ снизил курс рубля на 7 марта с 66,2 руб. до 67,5 руб. за доллар и с 73,6 руб. до 75,8 руб. за евро.