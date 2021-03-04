Bloomberg узнал о решении ОПЕК+ по добыче нефти

Страны ОПЕК+ решили сохранить добычу нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн барр. в сутки. Это привело к росту цен на нефть на 5%, до более $67 за барр.

Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

Страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти на 0,5 млн барр. в сутки в апреле, оставив ее на нынешнем уровне, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи. Саудовская Аравия также продлит на апрель свое сокращение добычи на 1 млн. барр в сутки. Встреча ОПЕК+ проходила по видеосвязи.

На этих новостях стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE выросла на 5,2% до $67,43 за барр. (на 19:00 мск).

Близкий к участникам встречи источник РБК при этом сообщил, что Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти в апреле, по его данным, Россия нарастит добычу на 130 тыс барр. в сутки, а Казахстан — на 20 тыс барр. О такой опции для двух стран сообщил и источник «Интерфакса».

Ровно год назад, 6 марта 2020 года, предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась, потому что Саудовская Аравия требовала снизить производство в рамках ОПЕК+ на дополнительные 1,5 млн барр. из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, а Москва выступила против такого сокращения. После этого цены на нефть рухнули почти на 30%, обвалив и мировые фондовые рынки. В итоге крупнейшие производители нефти снова сели за стол переговоров и договорились с мая 2020 года сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.