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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о решении ОПЕК+ по добыче нефти

Страны ОПЕК+ решили сохранить добычу нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн барр. в сутки. Это привело к росту цен на нефть на 5%, до более $67 за барр.
BRENT BR-4.21 $66,15 +3,46%
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

Страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти на 0,5 млн барр. в сутки в апреле, оставив ее на нынешнем уровне, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи. Саудовская Аравия также продлит на апрель свое сокращение добычи на 1 млн. барр в сутки. Встреча ОПЕК+ проходила по видеосвязи.

На этих новостях стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE выросла на 5,2% до $67,43 за барр. (на 19:00 мск).

Близкий к участникам встречи источник РБК при этом сообщил, что Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти в апреле, по его данным, Россия нарастит добычу на 130 тыс барр. в сутки, а Казахстан — на 20 тыс барр. О такой опции для двух стран сообщил и источник «Интерфакса».

Ровно год назад, 6 марта 2020 года, предыдущая сделка о сокращении добычи развалилась, потому что Саудовская Аравия требовала снизить производство в рамках ОПЕК+ на дополнительные 1,5 млн барр. из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, а Москва выступила против такого сокращения. После этого цены на нефть рухнули почти на 30%, обвалив и мировые фондовые рынки. В итоге крупнейшие производители нефти снова сели за стол переговоров и договорились с мая 2020 года сократить добычу на рекордные 9,7 млн. барр. в сутки. Этот уровень постепенно должен сокращаться в течение двух лет — к маю 2022 года.

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Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

В декабре 2020 года участники соглашения договорились корректировать уровень добычи на не более 0,5 млн барр. в сутки ежемесячно. Но в феврале и марте 2021 года для поддержания цен Саудовская Аравия добровольно решила сократить производство на дополнительные 1 млн барр. в сутки к уровню января, а квоты других стран ОПЕК+ не поменялись, за исключением России и Казахстана, которым было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. барр. и 10 тыс. барр. соответственно.

«Нет сомнений в том, что мировой рынок нефти улучшился с момента нашей последней встречи в январе. Сокращение поставок ОПЕК+ и добровольное дополнительное сокращение Саудовской Аравии на 1 млн барр. в сутки в феврале и марте ускорили процесс ребалансировки рынка», — заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во время приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. «Неуверенность в темпах восстановления рынка не уменьшилась, и в течение прошлого года мы узнали, как трудно делать точные прогнозы в такой непредсказуемой среде. На этом фоне — и рискуя выглядеть как заевшая пластинка — я бы еще раз призвал к осторожности и бдительности», — подчеркнул он (цитаты по «Интерфаксу»).

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Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук отмечает, что новое решение ОПЕК+ будет позитивно для цен и ускорит нормализацию уровня запасов нефти в мире. «Возможно этого и добивается ОПЕК+ таким решением», предполагает он. Но среди участников соглашения много желающих увеличить добычу и текущее восстановление цен является хорошим аргументом, указывает эксперт. Полищук предположил, что большинство стран могли отказаться от повышения своей добычи при усвоии, что Саудовская Аравия сохранит дополнительные одностороннее ограничения в 1 млн барр.

Автор
Людмила Подобедова
ОПЕК+ нефть Саудовская Аравия
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