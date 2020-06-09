Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве Общество, 00:37 СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с Ефремовым Общество, 00:28 Коллекторы предложили новый механизм урегулирования жалоб должников Финансы, 00:00 Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование Политика, 00:00 Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России Экономика, 00:00 Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:58 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 08 июн, 23:58 Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:53 США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана Политика, 08 июн, 23:47 Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы Общество, 08 июн, 23:17 В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом Общество, 08 июн, 23:10 В Крыму откроют санатории и гостиницы для жителей региона Общество, 08 июн, 23:06 Московские музеи назвали сроки открытия для посетителей Общество, 08 июн, 22:59 В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве Общество, 08 июн, 22:35
Экономика ,  
0 

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

Котировки нефти Urals превысили $42 и вернулись на уровень отсечения, разделяющий расходование и накопление резервов в бюджете 2020 года. Однако покупки валюты в ФНБ возобновятся, когда нефть будет дороже на несколько долларов
BRENT BR-7.20 $41,02 -2,57%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,200 -0,73% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,030 -0,68% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена российской эталонной нефти Urals превысила $42 за баррель, а это значит, что Минфин России в скором времени может возобновить покупки валюты для суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ). Еще в апреле, когда Urals опускалась до $12 за баррель, аналитики обсуждали риск исчерпания ФНБ в течение пары лет, а теперь рассматривают перспективу пополнения фонда.

С $10 до $42 за два месяца

Согласно данным ценового агентства Argus Media, предоставленным РБК, 5 июня стоимость партий Urals с поставкой в голландский порт Роттердам на условиях CIF (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) составила $42,55 за баррель, в итальянский порт Аугуста — $42,10 за баррель. Базовая цена нефти в российском бюджете на 2020 год (уровень отсечения) составляет $42,4 за баррель. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ, для чего Минфин покупает валюту на рынке, а если цены ниже — приобретенная для ФНБ валюта, наоборот, продается на рынке для финансирования текущих расходов бюджета.

9 марта мировые цены на нефть обрушились (в том числе Urals упала ниже бюджетной цены отсечения) на фоне первоначального развала сделки ОПЕК+, после чего Банк России по согласованию с Минфином приступил к продажам валюты из резервов — впервые за время действия бюджетного правила с 2017 года. В апреле средняя цена Urals достигала $18,2 за баррель (на минимуме опускалась до $10,5), а Минфин собирался задействовать 2 трлн руб. из ФНБ на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов.

Почему покупки валюты не начнутся прямо сейчас

Покупка валюты в резервы может начаться не раньше июля. Это зависит, в частности, от того, какая сложится средняя цена Urals в июне (для расчета поступлений в бюджет от НДПИ) и за период с 15 мая по 14 июня — для расчета экспортной пошлины. Средняя цена Urals в июне пока составляет около $40.

А надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла $44–47 за баррель, оценили для РБК аналитики. Дело в том, что Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК+, в мае резко сократила добычу нефти — на 17% относительно апрельского показателя. Такое сокращение не закладывалось в прогноз социально-экономического развития, на основе которого Минфин сейчас оценивает выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. В мае—июле российские компании должны снизить добычу до 8,5 млн барр. в сутки с 10,3–10,4 млн по состоянию на март. Затем добычу можно будет постепенно наращивать, но все равно она будет оставаться ниже уровней «до сделки ОПЕК+» вплоть до 2022 года.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

По формуле бюджетного правила Минфин ежемесячно оценивает выпадающие или дополнительные нефтегазовые доходы исходя из сложившихся котировок Urals (относительно базового уровня в $42,4), фактически сложившегося курса доллара к рублю и прогнозных месячных объемов добычи нефти и газа и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Эти объемы берутся из базового прогноза Минэкономразвития, составленного еще в сентябре прошлого года.

Расхождение этих показателей с фактическими объемами ощутимо даже по первому кварталу 2020 года, когда сделка ОПЕК+ еще не была заключена. Так, экспорт нефти в январе—марте составил 63,1 млн т против прогнозировавшихся 67,4 млн т. Еще сильнее расхождение по экспорту газа: фактические поставки составили 46,6 млрд куб. м против прогнозных 62,4 млрд куб. м. Повлияли пандемия коронавируса, резко сократившая глобальный спрос на нефть и потребление газа в Европе, плюс фактор теплой зимы, также сказавшийся на газовых поставках.

Минфин для расчета ежемесячных объемов продажи или покупки валюты использует поправочную переменную — величину отклонения нефтегазовых доходов, фактически полученных в предыдущем месяце, от прогнозных. Именно этот компонент учитывает фактические объемы добычи и экспорта углеводородов. За май 2020 года отрицательное отклонение составило 58 млрд руб. — максимум с 2017 года, именно в мае вступила в силу сделка ОПЕК+ по рекордному сокращению нефтедобычи. До тех пор пока это отклонение будет превышать оценку дополнительных нефтегазовых доходов, Минфин будет продавать валюту. То есть эффективная цена отсечения сейчас находится выше, чем $42,4 за баррель.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Это косвенно подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пятничной пресс-конференции Банка России. При этом она дала понять, что опережающих закупок валюты не будет — по возможной аналогии с продажами валюты, которые ЦБ начал досрочно 10 марта, не дожидаясь 7 апреля, когда продажи должны были начаться по регламенту. «Мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила, исходя из поручений Минфина», — сказала Набиуллина.

При какой цене могут начаться покупки валюты

  • Физические объемы добычи нефти и газа, а также экспорта нефти, газа и нефтепродуктов должны были увеличиться, согласно прогнозным значениям Минэкономразвития, в пределах 1% в 2020 году, но в итоге они сократятся на 7,8–11,2%, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «С учетом этого Минфин сможет вернуться к закупкам валюты в резервы при среднегодовых ценах Urals выше $45,5–47 за баррель», — оценивает он.
  • По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, если считать, что погрешность 58 млрд руб. прогноза нефтегазовых доходов Минфина за май в основном связана с изменившимися объемами из-за сделки ОПЕК+, то порядок необходимого отклонения цены — около $3 за баррель в течение месяца, или $45,4 за баррель.
  • Эффективная цена для возобновления закупок валюты в резервы составляет порядка $44 за баррель, оценивает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. Авторы финансового Telegram-канала MMI считают, что покупки валюты начнутся при ценах на нефть $46–48.

Однако прогноз по ценам на нефть остается неопределенным, и не исключено, что котировки вновь откатятся к более низким значениям, даже не успев достигнуть эффективной цены отсечения в бюджете. Goldman Sachs предупредил в понедельник, 8 июня, что фьючерсы Brent могут подешеветь до $35 за баррель в ближайшие недели (сейчас торгуются на уровне $41). Morgan Stanley обращает внимание на то, что глобальный спрос на нефть может не вернуться на допандемический уровень вплоть до конца 2021 года. Минэкономразвития заложило консервативные ожидания по Urals на этот год – в среднем $31,1 за баррель. Мало кто ждет, что цены нефти на физическом рынке вырастут выше $50 за баррель в этом году, а значит пополнение резервов, если возобновится, может оказаться кратковременным и неустойчивым.

Как покупки валюты могут помочь профинансировать расходы этого года

С марта по начало июня ЦБ продал в интересах Минфина по бюджетному правилу порядка $6,2 млрд, следует из данных Банка России. Такие продажи должны производиться за счет ранее приобретенной валюты и только потом — за счет ликвидных ресурсов ФНБ, следует из правил Минфина.

По состоянию на 1 июня объем ликвидных средств ФНБ составил почти $116 млрд, сообщил Минфин 8 июня. Дополнительно у Минфина к началу марта было порядка $10 млрд валюты на счетах в Банке России, которую он переведет в ФНБ в следующем году. Соответственно, продажи валюты осуществлялись из этих средств, а ФНБ пока для этих целей не задействовали (это подтверждается ежемесячной статистикой Минфина по движению средств фонда).

Потенциальное возобновление закупок валюты важно потому, что в 2020 году нефтегазовые сверхдоходы могут в порядке исключения быть направлены не в ФНБ, а на текущие расходы бюджета. Как сообщал «Коммерсантъ», такой вариант в мае обсуждался чиновниками. Фактически это будет равнозначно временному смягчению бюджетного правила и позволит легче профинансировать антикризисные расходы этого года.

В Минфине отказались комментировать цену, при которой могут начаться покупки валюты, сославшись на порядок ежемесячного опубликования предстоящих продаж/покупок иностранной валюты в начале каждого месяца.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
При участии: Алина Фадеева
Теги: Минфин, иностранная валюта, бюджетное правило, Банк России
Материалы по теме
Минфин отверг возможность отмены бюджетного правила на фоне пандемии
Экономика
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Финансы
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter