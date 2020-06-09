Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

Почему покупки валюты не начнутся прямо сейчас

Покупка валюты в резервы может начаться не раньше июля. Это зависит, в частности, от того, какая сложится средняя цена Urals в июне (для расчета поступлений в бюджет от НДПИ) и за период с 15 мая по 14 июня — для расчета экспортной пошлины. Средняя цена Urals в июне пока составляет около $40.

А надо, чтобы среднемесячная цена Urals достигла $44–47 за баррель, оценили для РБК аналитики. Дело в том, что Россия, в соответствии с договоренностями ОПЕК+, в мае резко сократила добычу нефти — на 17% относительно апрельского показателя. Такое сокращение не закладывалось в прогноз социально-экономического развития, на основе которого Минфин сейчас оценивает выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. В мае—июле российские компании должны снизить добычу до 8,5 млн барр. в сутки с 10,3–10,4 млн по состоянию на март. Затем добычу можно будет постепенно наращивать, но все равно она будет оставаться ниже уровней «до сделки ОПЕК+» вплоть до 2022 года.

По формуле бюджетного правила Минфин ежемесячно оценивает выпадающие или дополнительные нефтегазовые доходы исходя из сложившихся котировок Urals (относительно базового уровня в $42,4), фактически сложившегося курса доллара к рублю и прогнозных месячных объемов добычи нефти и газа и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Эти объемы берутся из базового прогноза Минэкономразвития, составленного еще в сентябре прошлого года.

Расхождение этих показателей с фактическими объемами ощутимо даже по первому кварталу 2020 года, когда сделка ОПЕК+ еще не была заключена. Так, экспорт нефти в январе—марте составил 63,1 млн т против прогнозировавшихся 67,4 млн т. Еще сильнее расхождение по экспорту газа: фактические поставки составили 46,6 млрд куб. м против прогнозных 62,4 млрд куб. м. Повлияли пандемия коронавируса, резко сократившая глобальный спрос на нефть и потребление газа в Европе, плюс фактор теплой зимы, также сказавшийся на газовых поставках.

Минфин для расчета ежемесячных объемов продажи или покупки валюты использует поправочную переменную — величину отклонения нефтегазовых доходов, фактически полученных в предыдущем месяце, от прогнозных. Именно этот компонент учитывает фактические объемы добычи и экспорта углеводородов. За май 2020 года отрицательное отклонение составило 58 млрд руб. — максимум с 2017 года, именно в мае вступила в силу сделка ОПЕК+ по рекордному сокращению нефтедобычи. До тех пор пока это отклонение будет превышать оценку дополнительных нефтегазовых доходов, Минфин будет продавать валюту. То есть эффективная цена отсечения сейчас находится выше, чем $42,4 за баррель.

Это косвенно подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пятничной пресс-конференции Банка России. При этом она дала понять, что опережающих закупок валюты не будет — по возможной аналогии с продажами валюты, которые ЦБ начал досрочно 10 марта, не дожидаясь 7 апреля, когда продажи должны были начаться по регламенту. «Мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила, исходя из поручений Минфина», — сказала Набиуллина.

При какой цене могут начаться покупки валюты

Физические объемы добычи нефти и газа, а также экспорта нефти, газа и нефтепродуктов должны были увеличиться, согласно прогнозным значениям Минэкономразвития, в пределах 1% в 2020 году, но в итоге они сократятся на 7,8–11,2%, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «С учетом этого Минфин сможет вернуться к закупкам валюты в резервы при среднегодовых ценах Urals выше $45,5–47 за баррель», — оценивает он.

По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, если считать, что погрешность 58 млрд руб. прогноза нефтегазовых доходов Минфина за май в основном связана с изменившимися объемами из-за сделки ОПЕК+, то порядок необходимого отклонения цены — около $3 за баррель в течение месяца, или $45,4 за баррель.

Эффективная цена для возобновления закупок валюты в резервы составляет порядка $44 за баррель, оценивает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. Авторы финансового Telegram-канала MMI считают, что покупки валюты начнутся при ценах на нефть $46–48.

Однако прогноз по ценам на нефть остается неопределенным, и не исключено, что котировки вновь откатятся к более низким значениям, даже не успев достигнуть эффективной цены отсечения в бюджете. Goldman Sachs предупредил в понедельник, 8 июня, что фьючерсы Brent могут подешеветь до $35 за баррель в ближайшие недели (сейчас торгуются на уровне $41). Morgan Stanley обращает внимание на то, что глобальный спрос на нефть может не вернуться на допандемический уровень вплоть до конца 2021 года. Минэкономразвития заложило консервативные ожидания по Urals на этот год – в среднем $31,1 за баррель. Мало кто ждет, что цены нефти на физическом рынке вырастут выше $50 за баррель в этом году, а значит пополнение резервов, если возобновится, может оказаться кратковременным и неустойчивым.

Как покупки валюты могут помочь профинансировать расходы этого года

С марта по начало июня ЦБ продал в интересах Минфина по бюджетному правилу порядка $6,2 млрд, следует из данных Банка России. Такие продажи должны производиться за счет ранее приобретенной валюты и только потом — за счет ликвидных ресурсов ФНБ, следует из правил Минфина.

По состоянию на 1 июня объем ликвидных средств ФНБ составил почти $116 млрд, сообщил Минфин 8 июня. Дополнительно у Минфина к началу марта было порядка $10 млрд валюты на счетах в Банке России, которую он переведет в ФНБ в следующем году. Соответственно, продажи валюты осуществлялись из этих средств, а ФНБ пока для этих целей не задействовали (это подтверждается ежемесячной статистикой Минфина по движению средств фонда).

Потенциальное возобновление закупок валюты важно потому, что в 2020 году нефтегазовые сверхдоходы могут в порядке исключения быть направлены не в ФНБ, а на текущие расходы бюджета. Как сообщал «Коммерсантъ», такой вариант в мае обсуждался чиновниками. Фактически это будет равнозначно временному смягчению бюджетного правила и позволит легче профинансировать антикризисные расходы этого года.

В Минфине отказались комментировать цену, при которой могут начаться покупки валюты, сославшись на порядок ежемесячного опубликования предстоящих продаж/покупок иностранной валюты в начале каждого месяца.