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Падение цен на нефть ,  
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной. В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в портах Европы
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

По данным Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России, указывает агентство.

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Котировка Argus fip Западная Сибирь рассчитывается как нетбэк (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы) средней стоимости Urals на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердаме и итальянском порту Аугуста с учетом доставки из Нижневартовска, объясняет вице-президент Argus Виктор Парно. К этой котировке привязаны цены на большую часть российской нефти, добавляет он. Нижневартовск находится в Ханты-Мансийском автономном округе, в этом регионе добывается почти половина всей российской нефти.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Цены на поставки нефти по контрактам, как экспортным, так и на внутреннем рынке, базируются на значении формулы в течение месяца поставки, говорит Парно. По итогам марта эта котировка российской нефти осталась в «положительной зоне», хотя и упала примерно на 12 500 руб. за тонну относительно февральского уровня, указывает Argus.

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Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, объясняет вице-президент Argus. По его расчетам, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и фрахта. Накануне стало известно, что 30 марта стоимость Urals опустилась до $13 за баррель. При такой цене обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ.

В России нефть продается с дифференциалом к нетбэку, как правило, c премией. Торги на апрель закончились 26 марта, средняя цена составила 7–8 тыс. руб. за тонну, говорит Парно.

Ранее банк Goldman Sachs сообщил о том, что цены на нефть, которая добывается на территориях без выхода к морю, может стать отрицательной. В числе наиболее уязвимых стран аналитики назвали Россию, США и Канаду, писал Bloomberg со ссылкой на обзор. По данным агентства, в США отдельные производители уже доплачивают за разгрузку своих хранилищ.

РБК направил запросы в пресс-службы двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на нефть
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