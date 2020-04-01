Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной. В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в портах Европы

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Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

По данным Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России, указывает агентство.

Котировка Argus fip Западная Сибирь рассчитывается как нетбэк (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы) средней стоимости Urals на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердаме и итальянском порту Аугуста с учетом доставки из Нижневартовска, объясняет вице-президент Argus Виктор Парно. К этой котировке привязаны цены на большую часть российской нефти, добавляет он. Нижневартовск находится в Ханты-Мансийском автономном округе, в этом регионе добывается почти половина всей российской нефти.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.