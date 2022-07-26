DPA узнало о согласовании ЕС плана по снижению потребления газа

План ЕС по сокращению потребления газа предполагает, что не зависящие от российского газа страны получат исключение в рамках достижения целевых показателей. Накануне «Газпром» снова объявил о снижении прокачки

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Страны Евросоюза согласовали план действий в чрезвычайных ситуациях по сокращению потребления газа, в этой редакции документа прописано большое количество исключений, сообщило Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передают Handelsblatt и Deutschlandfunk.

План был одобрен в ночь на вторник в результате многочасовых обсуждений, его официально представят 26 июля на встрече министров энергетики европейских стран. Он предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% в течение восьми месяцев — с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Еврокомиссия предлагала установить обязательные целевые показатели по экономии газа в случае перебоев с поставками, новый вариант документа предполагает, что эти показатели будут определены только Советом ЕС, а не Еврокомиссией. Таким образом, требуется одобрение не менее 15 из 27 стран Евросоюза, их суммарное население не должно быть меньше 65% от общей численности населения ЕС. ЕК также не сможет самостоятельно объявлять чрезвычайную ситуацию по газу.

Документ предусматривает исключения — например, такие сектора экономики, как сталелитейная и химическая промышленность, будут освобождены от целевых показателей экономии газа. Исключение от достижения целевых показателей также получат те страны ЕС, которые не зависят от поставок российского газа, речь идет об Испании, Португалии, Ирландии, Кипре и Мальте. Аналогичная ситуация у государств Прибалтики, их энергосистема не подключена к европейской.

Кроме того, до октября правительства стран ЕС обязаны предоставить ЕК планы по сбережению газа в своих государствах (изначально документ обязывал предоставить планы до сентября).

«Учитывая рыночные искажения, которые могут возникнуть, если государства-члены будут несогласованно реагировать на прекращение поставок из России, крайне важно, чтобы все государства-члены снизили потребление газа в знак солидарности», — говорится в документе.

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Первую версию документа Еврокомиссия представила около недели назад — 20 июля. ЕК исходила из опасения, что Россия может в ближайшее время прекратить поставки газа. Financial Times тогда же сообщила о недовольстве ряда стран, которые потребовали учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению стран — членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. По данным Reuters, озабоченность прежней версией плана выражали 12 европейских государств. Handelsblatt указывает, что ряд стран сочли, что план ЕК рассчитан на спасение экономики Германии, которой больше остальных потребуется газ в случае прекращения импорта из России.

Против выступили, в частности, Греция, Португалия и Испания. Вице-премьер последней Тереза Рибера заявила, что Мадрид вложился в гарантии надежности поставок, а потому нельзя «навязывать непропорциональные требования». «В отличие от других стран мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения», — подчеркнула она. ABC отмечает, что Испания благодаря своей инфраструктуре не настолько сильно зависит от российских поставок, как другие европейские страны. В то же время Bloomberg сообщил, что в июне Россия стала вторым экспортером газа в страну, потеснив с этого места Алжир.

«Газпром» в июне дважды сокращал прокачку газа по «Северному потоку» — сначала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем еще на треть. Российская компания объясняла такую ситуацию нахождением на ремонте турбины, которую было невозможно вывезти из Канады из-за введенных санкций. Власти Германии и руководство Siemens Energy сочли, что настоящими причинами сокращения поставок газа стали политические мотивы, а не технические условия. Эти обвинения в Кремле отвергли.

Канада согласилась передать двигатель после просьб Германии, это вызвало критику на Украине. Турбину планировалось доставить в Германию, откуда ее транспортировали бы в Россию.

Источники Reuters рассказали, что турбину отправили в немецкий Кёльн 17 июля, но она застряла из-за отсутствия формального разрешения на ее транспортировку со стороны Москвы. «Это полная глупость, потому что компания Siemens [Energy] прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — оценили эту информацию в Кремле. В Siemens Energy подчеркнули, что желают как можно скорее доставить турбину, однако «время, необходимое для этого, не находится исключительно в компетенции [компании]».

«Газпром» затем объявил, что прокачка газа снова сократится — 27 июля ее объем составит 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода). «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что произошедшее не стало неожиданностью, однако «раздражает, что «Газпром» выдвигает другие причины». «У них даже не хватило духу сказать: «У нас с вами экономическая война», — сказал он, передает Merkur.