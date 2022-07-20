Bloomberg узнал о предложении ЕС сократить потребление газа на 15%

ЕС собирается предложить странам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных дипломатических источника.

Еврокомиссия в среду, 20 июля, планирует обнародовать план экономии газа перед зимой. Ранее об этом писала газета El País. Накануне эту информацию подтвердил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер в Twitter. По данным El País, европейские чиновники, в частности, предлагают ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

В случае холодной зимы ВВП Евросоюза может снизиться на 1,5%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЕК.

По информации агентства, Брюссель также хочет закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа. Однако многие государства возражают против принудительной экономии, утверждая, что национальные правительства уже имеют планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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