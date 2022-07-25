«Газпром» заявил о новых вопросах к Siemens Energy из-за турбин

«Газпром» получил документы от Siemens на турбину для «Северного потока», однако вопросы по ним у газового гиганта все еще остаются. Без этой турбины «Северный поток» работает менее чем на половину мощности

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«Газпром» объявил о том, что хотя и получил от Siemens Energy документы от Канады по турбинам для «Северного потока», но «вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы».

«Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Газовая турбина, использовавшаяся на газопроводе «Северный поток», была отправлена на ремонт компании Siemens, которая направила ее в Канаду. Однако из-за санкций турбина в Канаде застряла.

На фоне задержки агрегата прокачка газа по газопроводу «Северный поток» резко сократилась. Сначала прокачка упала с плановых ежесуточных 167 млн до 100 млн куб. м газа, после остановки для ремонта еще одного газотурбинного двигателя Siemens — до 67 млн куб. м. С 11 июля прокачка газа была полностью остановлена, что «Газпром» объяснял техническим обслуживанием. Поставки газа возобновились 21 июля, но лишь на уровне, который был до технического обслуживания — 40% от планового. «Газпром» неоднократно заявлял, что это связано с отсутствием агрегата Siemens.

Берлин попросил Оттаву вернуть турбину, та согласилась сначала передать ее Германии, откуда она впоследствии отправится в Россию. «Газпром» после этого попросил Siemens предоставить документы с разрешением на вывоз двигателя, но 20 июля в компании заявили, что так и не получили нужные бумаги. 21 июля источники Reuters сообщили, что турбина на этот раз застряла в Германии, в Кельне. Собеседники агентства связывали это с тем, что Москва пока не дала формального разрешения на ее обратную транспортировку. Эту информацию в Кремле отвергли. «Это полная глупость, потому что компания Siemens прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. «Газпром» связывал задержку с отсутствием документации, которые бы говорили о том, что турбина выведена из-под санкций.

24 июля «Коммерсантъ» сообщил, что немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, которая разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции.