«Газпром» объявил об отключении еще одной турбины «Северного потока»

Суточный объем прокачки газа упадет еще вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м. «Газпром» ранее сообщал, что полученные от Siemens документы о возвращении турбины не снимают риски и оставляют вопросы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Газпром» выводит из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока» на компрессорной станции (КС) «Портовая», говорится в сообщении компании. Суточный объем прокачки газа с 27 июля составит 33 млн куб. м ( 20% проектной мощности газопровода). До этого он был 67 млн куб. м.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

На фоне объявления компании биржевая цена на газ в Европе выросла на 9% и, по данным площадки ICE Futures, превысила отметку в $1850 за 1 тыс. куб. м.

14 июня «Газпром» сообщил, что в связи с несвоевременным возвратом турбин компанией Siemens в работе на КС «Портовая» могут использоваться только три газоперекачивающих агрегата, а суточный объем поставок через «Северный поток» может быть обеспечен в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн куб. м). 15 июня компания сообщила о выводе из эксплуатации газовой турбины и снижении поставок газа до 67 млн куб. м в сутки.

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Проблемы с возвращением турбины Siemens возникла в связи с тем, что Канада задержала ее после ремонта из-за санкций. Позже Оттава по просьбе Берлина согласилась отдать ее и передать Германии.

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«Газпром» несколько раз обращался к Siemens по поводу документов от канадских властей, позволяющих доставить турбины в Россию. Компания сообщила об их получении 25 июля, сообщив, что документы не снимают риски и оставляют вопросы.

«Со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — отметили в компании.

На фоне ситуации с турбиной ЕС и Германия заявляли о политических, а не технических причинах сокращения поставок. В Москве это опровергали, заявив, что не используют газ как политический инструмент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия после возвращения газотурбинного двигателя продолжит поставки в технически возможных объемах, но напомнил о проблемах и с другими агрегатами.