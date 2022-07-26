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Глава МИД Венгрии счел «практически неосуществимым» план ЕК по газу

Еврокомиссии не следовало «вводить людей в заблуждение коммуникативными действиями», а нужно было четко объяснить, какая ситуация сложилась на энергетическом рынке, подчеркнул глава МИД Венгрии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% «практически неосуществимо». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Hirado.

«Что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Должны ли все страны сократить его? Что это значит для Венгрии или любой другой страны? На 15% меньше для всех? Для промышленных потребителей? Домовладельцев? Или кто-нибудь скажет вам, что 15% означают, что настолько меньше можно жечь свет, топить, готовить? Чем все это обернется?», — спросил венгерский министр.

По его словам, Еврокомиссия вновь предпринимает действие, которое несет исключительно «коммуникативное значение», и «физическое выполнение которого практически невозможно».

Сийярто счел, что ЕК следует скорее искать новые источники газа и заключать новые соглашения, однако на данный момент «снова поднимается вопрос о санкциях, эффективность которых рано или поздно придется обсуждать».

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Фото:David McNew / Getty Images

Ранее Сийярто указал на то, что предложение ЕК сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Он отметил, что закупки газа «не идеологический вопрос, а физический»: наступает отопительный сезон — «и политикам бесполезно говорить, что газ есть, когда его нет».

Глава МИД Венгрии приехал в Россию 21 июля на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это произошло после того, как Будапешт объявил режим чрезвычайного положения в области энергетики из-за роста цен на энергоносители и решил докупить дополнительно 700 млн куб. м газа.

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Еврокомиссия 20 июля подготовила план сокращения потребления газа, согласно которому страны ЕС должны снизить использование топлива на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Против этого возразили Испания, Греция и Португалия. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что сомнения по поводу плана ЕК выразили по меньшей мере 12 стран. По данным Bloomberg, замечания также высказали Италия, Польша и Венгрия.

Позднее в ЕК допустили смягчение требования. Так, представитель Еврокомиссии Тим Макфи отметил, что единый уровень 15% был выбран, чтобы «показать солидарность» стран ЕС, и он не является строгим — от него возможны отклонения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что европейские страны «понаделали ошибок», а теперь ищут виноватых и призывают граждан экономить воду и электроэнергию, чтобы «рассердить Путина».

В июне Будапешт призвал Брюссель не вводить больше санкций против России, так как в таком случае ЕС «окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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