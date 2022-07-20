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Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15%

Вице-премьер королевства раскритиковала инициативу Еврокомиссии, призвавшей снизить потребление газа, заявив, что стране нельзя навязывать непропорциональные требования
Фото: Albert Gea / Reuters
Фото: Albert Gea / Reuters

Испания не поддерживает план по сокращению потребления газа, который представила Еврокомиссия на фоне риска перебоев с поставками из России, сообщила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереза Рибера, передает ABC.

Министр заявила, что в ближайшие месяцы в Испании не будут отключать электричество и газ. «Что бы ни случилось, испанские семьи не пострадают от отключения газа или электричества в домах, и правительство собирается защищать позицию испанской промышленности, которая заплатила цену, чтобы гарантировать надежность поставок», — пообещала она.

Рибера резюмировала, что Мадриду «нельзя навязывать непропорциональные требования», особенно когда «нашего мнения не спрашивали».

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Фото:Jon Nazca / Reuters

ABC отмечает, что Испания благодаря своей инфраструктуре не настолько сильно зависит от российских поставок, как другие европейские страны. В то же время Bloomberg передал, что в июне Россия стала вторым экспортером газа в страну, потеснив с этого места Алжир. Агентство со ссылкой на данные оператора газовой сети Enagás сообщило, что в прошлом месяце импорт природного газа из России вырос в два раза по сравнению с маем и достиг 8,75 ГВт·ч (около 685 млн куб. м в месяц).

На прошлой неделе генеральный директор Enagás Артуро Гонсало заявил, что кризис с поставками газа в Испанию этой зимой полностью исключен. По его словам, страна проведет сезон без проблем, поскольку получает российский газ по морю, а не газопроводу, и может заменить его поставками из других стран.

Еврокомиссия 20 июля представила план, который предусматривает добровольное сокращение странами — участницами ЕС использования природного газа на 15% в 1 августа нынешнего года по 31 марта 2023-го. Его обнародовали на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в ЕС в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику.

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Плановые работы по техобслуживанию завершатся утром 21 июля. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил со ссылкой на «Газпром», что объем поставок газа составит 530 ГВт·ч, то есть это примерно 30% загрузки. Ранее о возможности сокращения прокачки по трубопроводу предупредил Владимир Путин.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Испания газ поставки газа Еврокомиссия
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