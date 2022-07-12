Зеленский счел опасной уступкой решение Канады по турбине для «Газпрома»

Президент Украины Зеленский предупредил, что решение Канады передать турбину для «Северного потока», несмотря на санкции, влечет за собой много проблем. Еще не поздно пересмотреть данное решение, подчеркнул он

Фото: DPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Канады вернуть отремонтированную турбину для «Северного потока» «опасной уступкой», которая влечет за собой «много проблем».

«Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется», — написал он в Telegram.

По словам украинского лидера, каждая такая уступка воспринимается российскими властями как «стимул для дальнейшего, более сильного давления». Зеленский подчеркнул, что еще не поздно пересмотреть данное решение.

Ранее Канада приняла решение о возврате турбины в Россию. Сначала двигатель отправят в Германию, которая затем передаст его «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции. В Германии ожидают, что возврат турбины для «Северного потока-1» устранит проблему со снижением объемов поставок газа.

МИД Украины выразил разочарование из-за действий Канады, упрекнув ее и Германию в «подстройке санкционного режима под прихоти России». В Киеве уверены, что Россия может продолжать качать газ в Германию в полном объеме и без этой турбины.

Киев также счел действия Оттавы подрывом евроатлантического единства в применении санкций против России. В украинский МИД вызвали временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы.

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«Газпром» снизил прокачку газа по трубопроводу в середине июня (сначала до 100 млн куб. м в сутки при плановых 167 млн куб. м, а затем до 67 млн куб м.), объяснив это тем, что немецкая Siemens несвоевременно вернула турбину из ремонта.

В Кремле исключали преднамеренность действий России и связывали ситуацию с двигателем Siemens и сокращением прокачки с последствиями санкционной политики. Москва также отвергла «любые намеки» на то, что российская сторона использует энергоресурсы «в качестве оружия политического давления.

Обе ветки газопровода остановлены до 21 июля в связи с плановыми работами, говорили ранее в компании-операторе Nord Stream AG.