Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
Страны Евросоюза добиваются исключений из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
Еврокомиссия 20 июля предложила странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из опасений, что Россия может прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд куб. м газа.
По данным FT, страны ЕС заявили (газета не указала конкретные государства), что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.
«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — приводит газета слова из проекта документа.
Согласно документу, по меньшей мере пять стран должны сделать специальный запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование, отмечает FT.
На этой неделе Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение странами — участницами ЕС использования природного газа на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го. Официально против предложения Еврокомиссии выступили уже три страны: Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, сообщал Reuters.
План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в ЕС в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику.
Тем не менее, «Газпром» 21 июля возобновил поставки. Газ поступает в объеме 40%, около 67 млн куб. м в сутки, как было до профилактики. До такого уровня поставки были сокращены с середины июня. «Газпром» объяснил решение тем, что Siemens не вернула ему турбину из ремонта. Ремонтируют их в Канаде, и вернуть двигатель было нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России. Но после просьбы Германии Канада согласилась передать турбину. Однако в «Газпроме» подчеркнули, что не получили от Siemens необходимые документы.