Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа

Страны ЕС потребовали исключений из планов ЕК по снижению потребления газа на 15%

Ранее ЕК предложила снизить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны. По данным FT, страны-члены ЕС потребовали учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа и предоставить исключения некоторым из них

Фото: Charles Platiau / Reuters

Страны Евросоюза добиваются исключений из планов Брюсселя по снижению спроса на природный газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из опасений, что Россия может прекратить поставки. Это соответствует 45 млрд куб. м газа.

По данным FT, страны ЕС заявили (газета не указала конкретные государства), что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища. По мнению государств-членов Евросоюза, исключения могут получить те, у кого есть возможность поставлять газ другим. Ряд отраслей, которые считаются критически важными для единого рынка ЕС, тоже следует освободить от жестких требований, считают они.

«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — приводит газета слова из проекта документа.

Согласно документу, по меньшей мере пять стран должны сделать специальный запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование, отмечает FT.

На этой неделе Еврокомиссия представила план, который предусматривает добровольное сокращение странами — участницами ЕС использования природного газа на 15% с 1 августа текущего года по 31 марта 2023-го. Официально против предложения Еврокомиссии выступили уже три страны: Испания, Греция и Португалия. Однако в действительности озабоченность выразили как минимум 12 стран ЕС, сообщал Reuters.

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План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала на фоне опасений, что Россия не возобновит поставки в ЕС в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который с 11 июля был закрыт на профилактику.

Тем не менее, «Газпром» 21 июля возобновил поставки. Газ поступает в объеме 40%, около 67 млн куб. м в сутки, как было до профилактики. До такого уровня поставки были сокращены с середины июня. «Газпром» объяснил решение тем, что Siemens не вернула ему турбину из ремонта. Ремонтируют их в Канаде, и вернуть двигатель было нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России. Но после просьбы Германии Канада согласилась передать турбину. Однако в «Газпроме» подчеркнули, что не получили от Siemens необходимые документы.