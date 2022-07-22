В Siemens исключили ответственность за сроки возврата турбины Nord Stream

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
NYT узнала, куда будет направлено зерно с Украины по соглашению с Россией Политика, 19:06
ЕК допустила смягчение требования сократить потребление газа на 15% Политика, 19:03
Семин оценил возможности одного из лидеров «Динамо» в «Фейеноорде» Спорт, 18:58
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
Tesla продала биткоины, Binance оштрафовали. Главные события недели Крипто, 18:51
В Siemens исключили ответственность за сроки возврата турбины Nord Stream Политика, 18:50
Гастродайджест Сысоева: гастроли «Банщиков», «Жар-птица» и «Чудо-юдо» Стиль, 18:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лавров назвал главную задачу стамбульских соглашений по продовольствию Политика, 18:45
Как найти ответы на самые сложные финансовые вопросы РБК и Яндекс Кью, 18:43
РПЛ определилась с датами матчей «Спартака» против «Зенита» и «Динамо» Спорт, 18:38
Капитализация соцсетей упала на $80 млрд на фоне обвала акций Snap на 37% Инвестиции, 18:37
Cadillac показал самую роскошную модель в истории: фото и видео Авто, 18:36
Минфин США разрешил владельцам CDS разыграть аукцион по дефолту России Финансы, 18:34
Политика ,  
0 

В Siemens исключили ответственность за сроки возврата турбины Nord Stream

Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Global Look Press

Siemens Energy желает доставить турбину для «Северного потока» к месту эксплуатации «как можно быстрее», ее технической обслуживание в нормальных условиях является рутинным процессом, однако в этом случае задержки могут возникнуть из-за действий других сторон, заявил РБК представитель представитель немецкой компании.

«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — говорится в сообщении.

Днем 22 июля компания «Газпром» сообщила, что до сих пор не получила документацию от Siemens, которая бы подтверждала вывод турбины из-под международных санкций. Российская компания снова попросила предоставить эти документы, учитывая «значительные потенциальные риски в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата».

Представитель Siemens Energy отказался комментировать претензии «Газпрома», потому что «не в нашем стиле говорить о потенциальном содержании разговоров с клиентами через СМИ».

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Политика
Олаф Шольц

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Siemens Газпром
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter