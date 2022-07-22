В Siemens исключили ответственность за сроки возврата турбины Nord Stream

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Siemens Energy желает доставить турбину для «Северного потока» к месту эксплуатации «как можно быстрее», ее технической обслуживание в нормальных условиях является рутинным процессом, однако в этом случае задержки могут возникнуть из-за действий других сторон, заявил РБК представитель представитель немецкой компании.

«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — говорится в сообщении.

Днем 22 июля компания «Газпром» сообщила, что до сих пор не получила документацию от Siemens, которая бы подтверждала вывод турбины из-под международных санкций. Российская компания снова попросила предоставить эти документы, учитывая «значительные потенциальные риски в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата».

Представитель Siemens Energy отказался комментировать претензии «Газпрома», потому что «не в нашем стиле говорить о потенциальном содержании разговоров с клиентами через СМИ».

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