Глава МЭА Бироль: США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в ЕС

США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в ЕС

В июне США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа, заявил глава Международного энергетического агентства. По его словам, чтобы успеть заполнить хранилища к зиме, Европе срочно надо сокращать потребление газа

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В июне 2022 поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили экспорт «Газпрома» в регион. Об этом сообщил в Twitter глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

«Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России», — написал Бироль.

Он добавил, что ЕС необходимо приложить усилия, чтобы снизить внутренний спрос на газ и подготовиться к суровой зиме.

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Это произошло из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». По данным «Газпрома», немецкая компания Siemens несвоевременно вернула механизмы из ремонта. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки. Остановку этого двигателя провели из-за выработки межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и технических неисправностей, которое выявил Ростехнадзор.

Компания Siemens, в свою очередь, заявила, что газовые турбины для «Северного потока» производи в Канаде, они были поставлены России в 2009 году. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, при этом вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций против Москвы. Немецкая компания работает с властями страны над решением проблемы.

Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер также заявил, что прокачка газа остановлена по политическим мотивам и отсутствие турбины «никогда бы не оправдало такого сильного сокращения потока газа».

Читайте на РБК Pro Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг Исследования Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции

Из-за снижения поставок по «Северному потоку» Германия объявила ЧС в газоснабжении страны второго уровня. Власти Германии, Нидерландов и Австрии также сообщили о необходимости экономить топливо и использовать больше угля.

Со снижением объемов поставок газа столкнулись французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом, Eni получила на 15% меньше газа. Две другие компании не уточняли, на сколько снизились поставки.

Французский трубопроводный оператор GRTgaz заявил, что с 15 июня поставки газа во Францию из Германии прекратились вовсе, а местные компании Engie, EDF и TotalEnergies призвали срочно принимать меры — например, ограничить потребление электричества, чтобы сократить спрос на газ.

Принимают меры для преодоления газового кризиса и другие европейские страны. Так, например, Нидерланды решили снять ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа (прежде они работали на 35% мощности).

Дания также ожидает значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, правительство страны подготовило план действий на зимний период, который предусматривает использование аварийных запасов газа и полное или частичное прекращение поставок газа крупнейшим газопотребляющим компаниям страны на ограниченный период.

Еврокомиссия заявила, что на фоне отказа от энергоносителей из России Евросоюзу потребуется на некоторое время увеличить потребление угля. В ЕК признают, что это не соответствует «зеленой» повестке, но у Брюсселя нет выбора.