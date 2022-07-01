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Война санкций ,  
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США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в ЕС

Глава МЭА Бироль: США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в ЕС
В июне США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа, заявил глава Международного энергетического агентства. По его словам, чтобы успеть заполнить хранилища к зиме, Европе срочно надо сокращать потребление газа
«Газпром» GAZP ₽198,54 -4,09% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В июне 2022 поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили экспорт «Газпрома» в регион. Об этом сообщил в Twitter глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

«Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России», — написал Бироль.

Он добавил, что ЕС необходимо приложить усилия, чтобы снизить внутренний спрос на газ и подготовиться к суровой зиме.

Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Это произошло из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». По данным «Газпрома», немецкая компания Siemens несвоевременно вернула механизмы из ремонта. На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки. Остановку этого двигателя провели из-за выработки межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и технических неисправностей, которое выявил Ростехнадзор.

Компания Siemens, в свою очередь, заявила, что газовые турбины для «Северного потока» производи в Канаде, они были поставлены России в 2009 году. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, при этом вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций против Москвы. Немецкая компания работает с властями страны над решением проблемы.

Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер также заявил, что прокачка газа остановлена по политическим мотивам и отсутствие турбины «никогда бы не оправдало такого сильного сокращения потока газа».

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Из-за снижения поставок по «Северному потоку» Германия объявила ЧС в газоснабжении страны второго уровня. Власти Германии, Нидерландов и Австрии также сообщили о необходимости экономить топливо и использовать больше угля.

ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок
Политика
Фото:Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Со снижением объемов поставок газа столкнулись французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом, Eni получила на 15% меньше газа. Две другие компании не уточняли, на сколько снизились поставки.

Французский трубопроводный оператор GRTgaz заявил, что с 15 июня поставки газа во Францию из Германии прекратились вовсе, а местные компании Engie, EDF и TotalEnergies призвали срочно принимать меры — например, ограничить потребление электричества, чтобы сократить спрос на газ.

Принимают меры для преодоления газового кризиса и другие европейские страны. Так, например, Нидерланды решили снять ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа (прежде они работали на 35% мощности).

Глава МЭА предложил Европе готовиться к полному отключению газа Россией
Политика
Фото:Michael Sohn / Getty Images

Дания также ожидает значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, правительство страны подготовило план действий на зимний период, который предусматривает использование аварийных запасов газа и полное или частичное прекращение поставок газа крупнейшим газопотребляющим компаниям страны на ограниченный период.

Еврокомиссия заявила, что на фоне отказа от энергоносителей из России Евросоюзу потребуется на некоторое время увеличить потребление угля. В ЕК признают, что это не соответствует «зеленой» повестке, но у Брюсселя нет выбора.

Авторы
Теги
Компании
Наталья Демченко Наталья Демченко
США ЕС газ СПГ поставки
ГАЗПРОМ

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