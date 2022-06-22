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Война санкций ,  
0 

Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток-1», объем которых снизился из-за того, что турбины Siemens, которые проходили техническое обслуживание в Канаде, застряли в этой стране из-за санкций. Об этом Bloomberg заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

«Мы хотим уважать санкции, потому что они были введены не просто так», — сказал Уилкинсон. При этом, отметил министр, цель ограничений не заключается в том, чтобы «причинить существенную боль Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников».

Оттава ведет переговоры с Берлином и пытается найти способ, благодаря которому можно было бы обеспечить поток газа. «Мы можем рассмотреть разные варианты», — заключил Уилкинсон.

14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 до 100 млн куб. м в сутки. Компания объяснила это «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта» на компрессорной станции «Портовая». На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, в объем прокачки по трубопроводу был сокращен до 67 млн куб. м газа в сутки.

Как пояснили в Siemens, турбины для «Северного потока» производит Канада. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные агрегаты невозможно из-за канадских санкций.

Материал дополняется
 

Теги
Северный поток Германия Канада

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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