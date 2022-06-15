Итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа из России

«Газпром» уведомил Eni о сокращении поставок газа, но не уточнил причины, сообщили в пресс-службе итальянской компании. Eni прежде отказывалась от предложенной Россией схемы оплаты, однако в мае начала процесс открытия счетов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Поставки российского газа сократились, падение получаемых объемов топлива составило около 15%, сообщил Reuters представитель крупнейшей нефтегазовой компании Италии Eni.

«Eni подтверждает, что »Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодняшний день, составляющем примерно 15%», — рассказал он.

В Eni подчеркнули, что «Газпром» не уведомил в своем сообщении о причинах снижения объемов поставок.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В середине мая Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке согласно предложенной Россией схеме. В компании подчеркнули, что приняли такое решение, исходя «из предосторожности», несмотря на непринятие одностороннего изменения «Газпромом» действующих контрактов. «Компания планирует временно открыть два счета, не нарушая свои права по контрактам, которые все еще предусматривают оплату в евро», — говорилось в сообщении Eni.

В компании долгое время отвергали возможность открытия рублевого счета. Глава Eni Клаудио Дескальци заявил в марте, что «Газпром» не вправе менять условия договора, правки в него могут вноситься лишь посредством заключения соглашения. «Они попросили нас платить за него (российский газ. — РБК) в рублях. Стало очень сложно покупать его, платить за него».

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По итогам 2020 года Италия заняла второе место среди европейских стран по объемам закупленного у России топлива, в страну поставили 20,8 млрд куб. м газа, сообщал «Газпром». Первое место у Германии с 45,89 млрд куб. м, на третьем — Турция с 16,4 млрд куб. м. По данным La Repubblica, импорт газа из России покрывает 40% потребностей Италии.

В начале июня «Газпром» полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe Limited из-за отказа компаний платить по предложенной Москвой схеме. В российской компании подчеркнули, что не получили платежи за поставки топлива в апреле до конца рабочего дня 31 мая по новым реквизитам.