Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу

Вице-канцлер Хабек объявил, что ФРГ вводит второй уровень режима предупреждения ЧС по газу

Вице-канцлер объяснил это сокращением поставок газа из России и ценами. Первый уровень был введен еще в марте

Фото: Сергей Гриц / AP

Германия повысила до второго уровень предупреждения режима ЧС по газу, сообщил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек, передает Welt.

Он пояснил, что причинами стали сокращение поставок газа из России и высокие цены на газовом рынке. По словам Хабека, ситуация напряженная, но пока безопасность поставок гарантирована.

«Мы находимся в газовом кризисе. Газ — дефицитный товар, цены уже высоки, и мы должны быть готовыми к последующему повышению», — отметил вице-канцлер.

Второй уровень теоретически предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос, поясняет Reuters. По данным источников агентства, на переходе ко второму уровню настаивали именно они и компании, закупающие газ. На этой фазе предполагается, что рынок еще может выдержать недостаток объемов без вмешательства государства. Третий, последний уровень будет аварийным, газовый рынок будут регулировать власти.

При этом, как отмечает Welt, на данной стадии корректировка цен для предприятий и потребителей не произойдет автоматически, эту меру должно ввести Федеральное сетевое агентство.

Читайте на РБК Pro Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Статьи Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи

Ранее о планах властей Германии повысить уровень режима ЧС по газу писала Frankfurter Allgemeine, при этом власти такие намерения опровергали.

Первый уровень режима предупреждения ЧС в газоснабжении Германия ввела в конце марта. Он предусматривает максимальное сокращение потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке. Была создана кризисная группа, куда вошли представители власти, поставщики энергии и операторы газопроводов.

14 июня «Газпром» объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» сначала с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, а затем — до 67 млн куб. м. Российская компания объяснила это проблемами с ремонтом турбин, который проводит поставщик — компания Siemens. Она объяснила задержку с возвращением агрегатов из ремонта санкциями: турбины ремонтируются в Канаде, а введенные ею ограничения не позволяют вернуть их. Хабек назвал решение России о сокращении поставок политическим.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава изучает способы обеспечить поставки газа по «Северному потоку». Он подчеркнул, что цель ограничений не заключается в том, чтобы доставить проблемы Германии, которая «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады.