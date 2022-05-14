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ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

Еврокомиссия хочет разрешить правительствам ограничивать цены на газ для потребителей, если поставки российского топлива прекратятся, узнала газета Welt am Sonntag

Европейская комиссия хочет позволить правительствам ограничивать цены на газ для потребителей в случае прекращения поставок из России, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ ЕК о «краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке», сообщает Reuters.

Согласно документу, государства-члены Евросоюза смогут регулировать цены на топливо в течение переходного периода, чтобы защитить их от скачка еще до того, как возникнет нехватка.

В конце марта Россия перевела расчеты за газ с недружественными странами в рубли. С 1 апреля компании из этих государств обязаны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Сначала плата будет поступать на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит уже рубли на второй счет. В Кремле заявили, что Москва не будет поставлять газ в Европу бесплатно. «Нет оплаты — нет газа», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В список «недружественных» государств попали все страны ЕС, США и некоторые другие. Еврокомиссия признала, что требование Москвы платить в рублях противоречит санкциям ЕС.

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Фото:Stoyan Nenov / Reuters

В конце апреля «Газпром» перестал качать газ в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать топливо в российской валюте. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала это шантажом, в Кремле с ней не согласились.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. При этом он отметил, что европейские страны стремятся диверсифицировать поставки и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».

Как сообщал Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность заместить газ из России поставками СПГ из африканских стран, в частности из Нигерии, Сенегала и Анголы.

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